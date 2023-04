CAMEROUN :: Affaire Savannah Energy : Quand Ndjamena fait plier Yaoundé :: CAMEROON

L’affaire Savannah Energy, Un feuilleton à plusieurs rebondissements qui fait du bruit entre Yaoundé et Ndjamena. Le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh conduit une mission Ndjamena.



Tout commence En décembre 2021, la société britannique Savannah Energy acquiert les actifs d’Esso Exploration and Production Chad auprès d’Exxon Mobil pour un montant 407 millions d’euros, avec une participation dans le pipeline Tchad-Cameroun. Les autorités tchadiennes protestent cette transaction, arguant que cette dernière a été conclue sans leur autorisation. Le partenaire Etat du Cameroun dans cette affaire est sollicité par l’Etat du Tchad. Malgré plusieurs relances : silence radio. Devant ce comportement « inamical » le Tchad décide de rappeler son ambassadeur en poste au Cameroun pour « consultation » Le Cameroun reste toujours de marbre.

Pour répondre à ces silences du Cameroun, « Le Tchad créé une société pour gérer les actifs nationalisés d’ExxonMobil ».

Pour le quotidien EcoMatin, Le 24 avril dernier, le conseil extraordinaire des ministres du Tchad a validé un projet de loi portant création d’une société anonyme dénommée ‘’ Chad Petroleum Compagny ‘’. Cette société de droit tchadien disposera d’une autonomie de gestion. A la différence de la Société des Hydrocarbures du Tchad, ‘’ il s’agit en effet de créer une entité permettant de rassurer les ex-employés d’Esso, des Tchadiens formés, qualifiés et expérimentés. Ainsi qu’aux ex-sous-traitants d’Esso qui assurent la continuité de la production et la gestion du pipeline permettant ainsi de combler le vide Juridique créé par le départ d’Esso du Tchad ‘’, a précisé Aziz Mahamat Saleh, le ministre tchadien de la Communication.

Face à cette offensive Tchadienne, Yaoundé va enfin sortir de son mutisme. Une mission « kamikaze » à la fois stratégique, hétéroclite et diversifiée sera constituée : direction Ndjamena. Le quotidien Le Messager révèle que, « A la demande du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, l’officiel camerounais était porteur d’un message adressé au président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Deby Itno. La délégation conduite par le Secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun était constituée de Jean Zoa, ingénieur spécialisé dans la gestion des explorations pétrolières, Eyok Mback, chargé des missions à la présidence de la République, Betjol Hiol attaché de cabinet au secrétariat général de la présidence de la République ainsi que des personnels des services spéciaux et des forces de défense du Cameroun ».



Le journal continue et estime qu’on s’achemine « Vers une renégociation des actifs de l’ex-Esso ». Le Secrétaire général de la présidence du Cameroun s’est rendu à Ndjamena à la demande du chef de l’Etat Camerounais. Retour de l’ambassadeur tchadien à Yaoundé et nouveau partage des actifs querellés au menu.

Finalement, entre Ndjamena et Yaoundé c’est un « Ciel sans nuage ». Pour Info Matin, C’est l’information majeure de l’audience que le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l’Etat, a accordé, ce 26 avril, à N’Djamena, au ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, émissaire du chef de l’Etat camerounais, a remis à Mahamat Idriss Deby Itno un pli fermé de son homologue, Paul Biya, selon toute vraisemblance, l’affaire Savannah Energy, qui n’arrête plus de faire le buzz, constituait l’essentiel du contenu de l’enveloppe.