CAMEROUN :: Procès d'Amougou Belinga: La circulation paralysée au centre-ville de Yaoundé :: CAMEROON

En détention préventive dans le cadre de l'assassinat du journaliste Martinez ZOGO, le PDG du groupe l'Anecdote, Jean Pierre AMOUGOU BELINGA a été extirpé de la prison principale de Yaoundé ce matin, pour la Cour d'appel du Centre à Yaoundé.

L'homme d'affaires essaye d'obtenir la liberté conditionnelle, après avoir été inculpé pour " complicité de torture" dans l'assassinat du journaliste Martinez ZOGO.

Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé ce jeudi 27 avril 2023 à Yaoundé, avec plusieurs routes barricadées par la police. Très difficile de circuler ce matin dans la capitale politique du Cameroun. Les routes conduisant au palais de justice, au centre administratif, siège de la Cour d'appel du Centre,ont été fermées à la circulation.

De longues files de véhicules font du surplace, et les usagers manifestent leur colère. " On nous rend la vie difficile pour rien. On ne peut pas programmer ce genre de procès les dimanches ?", s'indigne un conducteur de taxi. Et un autre usager de renchérir: " Nous ne pouvons plus nous déplacer sereinement, à cause d'un procès qui paralyse la ville à une heure où les gens sortent massivement pour se rendre à leurs lieux de travail".

La tension est sourde, mais perceptible. Jean Pierre AMOUGOU BELINGA comparait pour la troisième fois devant le juge des libertés, pour essayer de comparaître libre. Aura-t-il gain de cause aujourd'hui ?