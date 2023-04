AFRIQUE :: Nouveaux défis sécuritaires: Le Président Jean Blaise Gwet interpelle les Chefs d'Etats Africains

Panafricaniste dans l'âme et homme de paix, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, Jean Blaise Gwet invite dans une communication largement partagée sur les réseaux sociaux et parvenue ce jour à la rédaction de Camer.be, les chefs d'Etat africains à plus de vigilence au sujet de la crise au Soudan, afin de ne pas tomber dans le piège de la recolonisation du continent africain. Il propose également sa médiation dans le dossier lié à la crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad.

Interpellation Urgente Des Chefs D’Etats Africains:

Le cas du Soudan :

Est-ce la suite des 3 premières Guerres ou les manœuvres de Reconquête de l'Afrique ?

Jean Blaise GWET – Paris 24 Avril 2023

Excellences, Messieurs les Chefs d’Etats Africains, Je suis Jean Blaise GWET, candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Un Homme qui aspire à diriger avec convictions profondes, le Cameroun à partir de 2025. Dès lors, il est de mon devoir de suivre attentivement, l’état et l’évolution de la situation sécuritaire de nos peuples, de la sous-région et de l’Afrique en général, afin qu’ensemble le moment venu, nous continuons à trouver des solutions justes, innovantes et efficaces pour sécuriser nos peuples, sécuriser la sous-région, et sécuriser toute l’Afrique en Général.

Le but de ce papier est d’attirer l’attention des chefs des Etats et des gouvernements des pays Africains, sur la menace qui pèse désormais sur chaque Etat sans exception. Etats, qui pourrait être envahi à tout moment, sans grand moyen de défense, contre l’une des grandes Superpuissances, qui de plus en plus, installent des bases militaires, des armes et transfert des troupes stationnées en permanence sur le sol Africain. Je vous apporte dans ce document, quelques éléments scientifiques de réflexion. L’Afrique à deux choix possibles, qui s’offrent à elle aujourd’hui : Elle peut soit, être recolonisée, à défaut elle prendra son envol.

Par ailleurs, à la fin de ce document, j’adresse À Son Excellence, Monsieur le Président Paul BIYA et A Son Excellence Monsieur le Président Mahamat Idriss Déby, un appel à la raison, au respect du droit, et au respect des intérêts de chaque État, suite à l’incident Diplomatique survenu le Jeudi 20 Avril 2023.

La nouvelle guerre qui a démarré au Soudan le 15 avril 2023, faisant état de plus 420 morts et 3700 blessés à la date du 24 Avril 2023 selon l'OMS, est peut-être d’après mes recherches et analyses, cette étincelle que je présageais voir allumer sur le sol Africain par ces mains cachées des superpuissances, qui tiennent absolument à redessiner un nouvel ordre mondial. Et surtout, à redistribuer les cartes d’une géopolitique mondiale nouvelle en Afrique, berceau des matières premières, en particulier l’Uranium servant de combustible aux centrales nucléaires, ainsi qu’à la fabrication des armes nucléaires. Certes je peux me tromper, mais l'avenir nous le dira.

En politique et en diplomatie, il n’existe pas d’amis, seuls les intérêts comptent. Le cas de la gestion des vaccins, lors de la pandémie de la COVID-19, nous l’a prouvée. Pendant que les peuples occidentaux et dans le monde protégeaient leurs peuples avec des vaccins plus efficaces (Pfizer-BioNTech et Moderna), l’Afrique se battait à l’aide des prières et par la création de diverses potions concoctées à base d’herbes, citrons, gingembre, aile et divers autres produits locaux, qui ont en majorité protégé les populations Africaines par manque de vaccins. Il est vrai que par la suite, il été envoyé en Afrique des vaccins AstraZeneca, interdits aux moins de 50 ans en Europe, pourtant envoyés en Afrique pour vacciner toutes les couches des populations Africaines sans distinction d’âge. Par cet exemple, il convient peut-être de dire que la gestion des vaccins COVID-19 en 2020, a prouvé que le monde était à deux niveaux.

Le cas de cette 4ème guerre du Soudan qui commence, peut paraître pour certains, la suite des trois premières guerres, qui eurent lieu : la 1ère, de 1955 à 1972. La 2nd qui fut la plus meurtrière, du 5 juin 1983 au 9 janvier 2005, s'est principalement déroulée dans le Soudan du Sud et fut, l'une des guerres les plus longues et les plus meurtrières du 20ème siècle. En effet, le bilan s'évalue à 2 millions de morts, les rebelles séparatistes du Sud s'étant opposés au gouvernement central, et plus de 4 millions d'habitants du sud ont été forcés d'abandonner leur foyer.

La 3ème guerre, du Darfour : du 26 février 2003 au 3 octobre 2020, qui Selon l'organisation « Sauver Le Darfour », aurait provoquée une épuration ethnique, causée plus de trois cent mille morts et plus de trois millions de personnes déplacées.

Cette fois, le quatrième conflit armé qui commence au Soudan, se passe dans un contexte très particulier dans lequel, les institutions des Nations Unis sont paralysées et notamment, le conseil de sécurité, qui ne peut, dans le contexte actuel, adopter aucune résolution de paix, pouvant permettre l'envoie des casques bleu intervenir dans ce pays, ou au Tchad voisin en cas de débordement du conflit. Et pour cause, les cinq membres permanents du conseil de sécurité avec droit de veto, divisés en deux blocs, sont chacun impliqué dans l’un des deux Camps. D’un côté (Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni) de l’autre côté (La Russie et la Chine). Dans ce chao, il faut dire désormais, que c'est la loi du plus fort qui dirige le monde.

J’interpelle de ce fait, à travers cette note, les Chefs d'Etats et de Gouvernement de tous les pays africains, à un éveil de conscience, à la solidarité intra-Africaine, à la prudence, et surtout à rendre possible la mise sur pied dans les plus brefs délais, d'une armée africaine d’interposition commune à l’image de l’OTAN. Sans quoi, certaines zones d’Afrique peuvent très vite être envahies, dans ce qui me semble être une nouvelle ère, de besoin de recolonisation de l'Afrique, qui veut s'ouvrir, mais il est temps de l’arrêter. J’invite chaque Africain à se réveiller.

Ma soif reste cependant très profonde. Que comprendre et pourquoi cette course de vitesse au dépôt d’armes, aux bases militaires, aux transferts des troupes en stationnement permanent des Etats Unis, de la Chine et de la Russie en Afrique?

Bases Militaires Américaines en Afrique.

Les États-Unis disposent de 34 sites militaires en Afrique, il s’agit de 14 bases principales et 20 camps, avant-postes. Une « plateforme principale » des opérations américaines. Le Camp Lemonnier, qui représente la plus grande base de drones au monde, compte plus de 4 000 hommes destinés à des opérations aussi bien en Afrique qu’au Moyen-Orient.

Plusieurs autres projets de sites militaires américains sont également dans les tuyaux sur le continent africain. « La composante aérienne du commandement américain en Afrique vient de terminer ou travaille actuellement sur près de 30 projets de construction dans quatre pays africains.

Le Camp Lemonnier de Djibouti pourrait ainsi bientôt être supplanté par un important site militaire américain à Agadez, au Niger. Il s’agit d’une base de drones, dont la seule construction va coûter 100 millions de dollars.

Les Américains disposent par ailleurs de pas moins de cinq sites militaires en Somalie, de quatre bases au Kenya, d’un site essentiellement consacré à la surveillance à Entebbe (Ouganda), de trois sites au Cameroun, dont une base de drones à Garoua, de deux sites au Tchad et d’un escadron pour la coopération militaire au Gabon.

En Afrique du Nord, leur présence est plus discrète : trois sites non dévoilés en Libye et une base de drones en Tunisie.

En Afrique de l’Ouest, les Etats-Unis comptent un site à Dakar, deux à Bamako et un escadron de coopération au Ghana.

Bases Militaires Russe en Afrique:

Selon un rapport de la diplomatie allemande, la Russie envisagerait d’établir six bases militaires dans six pays africains qu’elle considère comme étant stratégiques, dont l’Égypte, l’Érythrée, Madagascar, la République centrafricaine et le Soudan.

Wagner : Les équipes Wagner en action en Ukraine, sont actives dans plusieurs pays en Afrique et notamment en Syrie, au Soudan, en Libye, en République centrafricaine, au Venezuela, au Mali, à Madagascar et au Mozambique.

Bases militaires Chinoise en Afrique:

La Chine compte désormais 2 000 soldats stationnés en permanence sur la base militaire de Djibouti. Elle a terminé la construction d’une jetée pouvant accueillir un porte-avions, ce qui lui permet de projeter sa puissance au-delà du Pacifique occidental.

Cette période de tensions, rivalités et concurrence permanente entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine, me rappelle les mêmes tensions dans les années 1850, à l’époque où les Européens se lancèrent à la conquête de l’Afrique pour le morcellement du continent noir, le chancelier Bismarck prend l’initiative d’organiser en Allemagne, de novembre 1884 à février 1885, la conférence de Berlin. C’est à l’issue de cette conférence de Berlin que le droit de coloniser l’Afrique fut fondé et réparti entre les Britanniques, Français, Allemands, Belges, Portugais, Italiens.

Aujourd'hui, 140 années plus tard, quels sont les nouveaux projets des maîtres du monde pour l'Afrique? Peut-être aurons-nous des éléments de réponse au cours de cette guerre du Soudan qui commence.

Pour finir, Je ne saurai conclure ce papier sans interpeller tout particulièrement, le Président Paul BIYA et son fils le Président Mahamat Idriss Déby Itno, sur l'incident diplomatique suite au communiqué lu jeudi, 20 Avril 2023, à la télévision nationale, par le Ministre d’Etat, Secrétaire Général à la Présidence de la République du Tchad, Gali Ngothe Gatta, " Qu’en raison des différends persistants avec son voisin le Cameroun, il a été décidé de rappeler pour consultation l’ambassadeur du Tchad au Cameroun".

Selon le communiqué, cette décision est motivée par "la persistance des différends entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l’ex-ESSO (ex-filiale du géant Américain des hydrocarbures ExxonMobil) par la nébuleuse Savannah Energy. "Par tous les canaux de communication existant entre le Tchad et le Cameroun, la question a été soumise à l’attention du Cameroun, tout en l’informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d’administration de Cameroon Oil Transportation Company et Tchad Oil Transportation Co. Plusieurs lettres ont été adressées aux autorités camerounaises, lettres qui sont restées sans réponse", déplorent les autorités tchadiennes.

"Aussi, le Tchad se trouve dans l’obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent à mal, dans ces dossiers et au sein de la CEMAC, les relations entre les deux pays", a dénoncé le gouvernement tchadien.

Fils du Cameroun et frère du Tchad, en ma qualité de futur Président de la République du Cameroun dès 2025, si Dieu le veut, le pétrole fait partie de mes dossiers sensibles et prioritaires, secteur qui permettra à mon futur gouvernement de rehausser le salaire minimum de chaque Camerounais, à 100 000 FCFA, reverser à chaque Camerounais ses droits et surtout permettre à l'Etat du Cameroun, d'équilibrer les comptes et les recettes de l’Etat, en redirigeant toutes les recettes issues de la vente du Pétrole, vers les caisses du Trésor, sans faire aucune chasse aux sorcières. Les rétros commissions, je n’en aurai pas besoin. Seuls les intérêts du peuple camerounais, seront ma priorité.

Excellence, Monsieur le Président Paul BIYA, Excellence Monsieur le Président Mahamat Idriss Déby, Homme de paix et de cohésion sociale, je suis un Homme qui respecte la justice, le droit, les institutions et surtout, un Homme qui respecte l'amitié des peuples. La paix est capitale entre nos deux peuples, quel que soit le problème qui existe entre le Tchad et le Cameroun, nos deux peuples doivent trouver une issue et rester constamment unis. A cet effet et sans attendre, je viens sous votre haute bienveillance, proposer ma médiation dans ce dossier, afin d’établir la vérité, remettre à chaque partie ses droits préférentiels de souscriptions dans ce dossier, et surtout ramener la paix.

Le conflit qui démarre au Soudan, peut déborder au Tchad, le Cameroun aura obligation de retourner l’ascenseur au peuple du Tchad. Le Maréchal Président Idriss Déby à été le tout premier Président à nous apporter son soutien, pour repousser BOKO-HARAM à l’époque. En sa mémoire et pour la paix de nos deux peuples, évitons l’escalade dans ce dossier qui pourra nous conduire à fermer nos frontières. Ce qui pourrait être la volonté de ceux-là, qui veulent recoloniser l’Afrique. Ne cédons pas à la manipulation. Je vous exhorte à trouver une issue diplomatique très rapidement à ce conflit, pour l’honneur de nos peuples et pour la paix de la sous-région.

A titre personnel, Excellence Monsieur le Président Mahamat Idriss Déby, je voudrais vous rassurer, que quels que soient les cas réservés à ce dossier avant mon élection comme Président de la République du Cameroun, n'ayez aucune inquiétude, ce dossier sera une de mes priorités à résoudre au lendemain de mon investiture en 2025. Je vous rassure, que ma mission n'est pas le pouvoir, pour le pouvoir. Mais de venir remettre de l'ordre au Cameroun, donner à chaque Camerounais ses droits, lui apprendre ses devoirs et partir après un Mandat. Vos droits seront respectés et mis à jour Monsieur le Président, même s'il faut annuler le contrat de Savannah Energy, nous le ferons pour garantir la paix, la justice et surtout, nous le ferons en mémoire et en souvenir de l'amitié, et surtout de tous les services rendus au Cameroun, par votre Papa, le Regretté Président Maréchal Idriss Déby Itno. Paix à son Âme, Que Dieu veille sur lui.

Longue Vie à l'amitié Tchad, Cameroun.

Vive le Peuple Africain

Vive le Cameroun

Jean Blaise GWET

