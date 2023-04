CAMEROUN :: Santé Mentale : Bluemind Fondation est pour le Heal By Hair :: CAMEROON

D'après une étude, plus de 67% des femmes aimeraient se confier à leur coiffeuse plutôt qu'à des psy. Guérir par les cheveux "Heal By Hair" c'est l'objectif que s'est fixé la Bluemind Foundation depuis quelques années.

"L'objectif n'est pas de former des médecins psychiatres mais de former des ambassadeurs de la santé mentale " rassure Marie-Alix de putter présidente de la Bluemind Foundation par rapport l'importance de cette formation.

La problématique de la santé mentale se pose chaque jour encore un peu plus. Dans plusieurs pays la prise en charge de certaines malades se fait avec succès et pourquoi pas au Cameroun ? C'est cela qui a poussé Bluemind Foundation a s'y intéresser et à y mettre du coeur pour procurer du bien être mental surtout aux femmes qui peuvent être assez exposées.

Dimanche s'est tenue une conférence de presse à l'hôtel Akwa Palace pendant laquelle la présidente de Bluemind Foundation et ses partenaires ont expliqué pourquoi ils ont opté pour le Heal By Hair.

Avant tout il faut savoir que 4305 consultations à l'hôpital laquintinie pour des problèmes de santé mentale ont été enregistrées l'année dernière d'après le Dr Christian Eyoum. Pour lui, il existe un déséquilibre entre les ressources et les besoins. Au Cameroun il y'a 10 psy pour 26 millions moins des 1 psy pour 6000 habitants recommandé par l'OMS ce qui pose problème. Après deux (2) éditions réussies à Abidjan (Côte d’Ivoire) et 95 coiffeuses ambassadrices en santé mentale formées, la Bluemind Foundation pose ses valises à Douala, au Cameroun. Avec le soutien du Fonds d’Innovation pour le Développement (FID), la Bluemind Foundation organise du 24 au 26 avril 2023, à l’Hôtel Akwa Palace, la troisième session de formation de son programme signature Heal by Hair.

Pendant trois (3) jours, les 65 participantes vont être formées gratuitement aux bases de la santé mentale et aux premiers secours psychologiques. La formation, enrichie par les expériences cumulées des deux (2) premières éditions, est sur mesure, à la fois personnalisée et collective. Les coiffeuses sélectionnées bénéficieront entre autres d’immersion théorique et historique, d’ateliers collectifs pratiques, de séances de bien-être et d’accompagnement psychologique, de coaching en leadership, de rencontres avec des personnalités inspirantes. À l’instar des formations en premiers secours somatiques, le programme Heal by Hair permettra ainsi aux coiffeuses ambassadrices de devenir le premier maillon de la chaîne de soins et non des professionnelles de la santé mentale. Après les 3 jours de formation, tous les mois pendant 6 mois les femmes seront suivies et rencontreront un psychologue.

La présidente lors du point de presse a donné plus de détails par rapport au Heal By Hair : « Cette troisième édition du programme Heal by Hair est, nous l’espérons, la première d’une longue série organisée à Douala et dans d’autres villes au Cameroun. C’est un moment important qui apporte la preuve, d’une part, que Heal by Hair est une innovation à la fois locale et universelle, qui peut être implémentée partout en Afrique subsaharienne. Cela témoigne, d’autre part, qu’avec le soutien de nos partenaires publics et privés, l’engagement des coiffeuses ambassadrices Heal by Hair et le professionnalisme de nos équipes, une solution durable peut être apportée pour l’amélioration de la santé mentale et du bien-être des 66 millions de femmes africaines dans le besoin. », a confié Marie-Alix de Putter à la presse dimanche dernier.

Désormais les femmes doivent pouvoir prendre en charge leur santé mentale et être capable de sensibiliser d'autres femmes également à travers les coiffures...