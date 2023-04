GUINÉE :: La Fondation Moumié entretient le mausolée Félix Roland Moumié à Conakry (Vidéo) :: GUINEA

Ce mercredi, plusieurs dizaines de personnes, acteurs politiques guinéens et de la société civile africaine, mais aussi des membres de la Fondation Moumié, étaient au cimetierre de Kaloum Boulbiné à Conakry en Guinée afin d'entretenir le mausolée du président de l’Union des populations du Cameroun (UPC) mort par empoisonnement à Genève, en Suisse, le 03 novembre 1960, à l’âge 35 ans.

Ce mercredi, à l’occasion de l'entretien de la tombe du Dr Félix Roland Moumié restaurée, au cimetière de Boulbiné à Kaloum, près de Conakry.« Nous sommes là, en réalité, parce qu’il continue le combat. Si l’on rappelle la mémoire du camarade Félix-Roland Moumié. En effet, le Cameroun et l’UPC, tous ceux qui ont perdu la vie pour les libertés, nous disent que nous devons continuer le combat à tous les niveaux ». Oyé Béavogui, Sg par intérim du Parti démocratique guinéen, créé par le président Ahmed Sékou Touré, a tenu non seulement à représenter ce mouvement à cet évènement.

Pour lui, il ne fait l’ombre d’aucun doute que le Dr. Félix-Roland Moumié était un visionnaire de la lutte pour les indépendances à l’échelle continentale. Idée partagée par Marcel Tchangue, membre fondateur de la Fondation Moumié, parti de Bruxelles pour Conakry pour superviser les travaux.

Il faudra souligner qu'assassiné en novembre 60 à Genève par les services secrets français, Dr Félix Roland Moumié présidait à l’Union des Populations du Cameroun(UPC) , mouvement de revendication de l'indépendance réelle du Cameroun et de l'Afrique, au moment de sa mort. Le Président guinéen Sekou Touré, grand leader panafricaniste accepta de recueillir sa dépouille mortelle et de l’inhumer dignement à Conakry.

Informés de l’état de dégradation avancée de la sépulture de ce grand africain qui se battit pour la vraie indépendance du continent africain, La Fondation Moumié, le Collectif Diasporique, Le Sillon panafricain, Cameroon We Can etc. s'étaient mobilisés l'année dernière à travers le monde pour la rénovation de sa tombe et avaient en ce sens pris contact avec les autorités municipales, les agents d’entretien du cimetière de Kaloum, et toutes les bonnes volontés disponibles de la communauté camerounaise de Guinée pour la faisabilité de ce projet. Ce qui fut fait .

Pour la Fondation Moumié, les dits travaux pourront jouer un rôle efficace dans l’éducation et la prise de conscience des visiteurs du cimetière de Kaloum, quant aux intérêts supérieurs du continent africain qui passent par l’entretien de notre mémoire de résistance.

Marcel Tchangué nous rappelle de manière encore plus évidente, qu’un peuple sans mémoire est un peuple voué à disparaître.

Cap à Alger et au Ghana où plusieurs leaders indépendantistes Camerounais et panafricains y reposent.