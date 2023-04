Le visa d’entrée au Cameroun sera désormais délivré dans les 72 heures :: CAMEROON

L'annonce a été faite ce 25 avril 2023 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, en présence des chefs de missions diplomatiques et organisations Internationales accréditées au Cameroun, des membres du gouvernement, des directeurs généraux et le Président du Groupe Impact Palmarès. Le Président de la République Paul BIYA, Chef de la Diplomatie Camerounaise a instruit le lancement officiel du Projet E-visa le pour la date du 30 avril 2023.

En prélude audit lancement, son Excellence Lejeune MBELLA MBELLA, Ministre des Relations Extérieures a tenu à communiquer lors d'un point de presse dédié à ce projet novateur en matière de prestations consulaires. Le Cameroun est entrain d’écrire une page importante de son histoire. En effet, à partir du 30 avril 2023, tout demandeur pourra obtenir un visa d’entrée au Cameroun dans les 72 heures, suivant la soumission de sa demande par le canal du portail numérique www.evisacam.cm .

Cet important projet initié par le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, S.E Paul BIYA, s’inscrit dans la dynamique de transformation numérique de l’Administration Camerounaise en général, et, la modernisation des outils consulaires en particulier, par le biais de la dématérialisation des procédures. Le projet E-visa Cameroun est le fruit d’un travail de longue haleine qui suit son cours. En effet, en exécution des Très Hautes Instructions du CHEF DE L’ETAT, le Ministre des Relations Extérieures a procédé, le 1er avril 2022, à la signature du Contrat de partenariat en mode Built Operate Transfert (BOT), pour une durée de dix (10) ans, renouvelable, avec la Société Impact Palmarès.

Ce projet a permis l’amendement de certaines dispositions législatives et réglementaires dont notamment : - la loi N° 2022/015 du 14 juillet 2022 qui a modifié certaines dispositions de la loi N°97/012 du 10 janvier 1997 par l’introduction de l’autorisation de délivrance des visas en ligne;- et son décret d’application N° 2023/147 du 02 mars 2023 qui en précise les modalités ;- la loi de Finances 2023 qui, pour sa part précise les quotités applicables aux prestations consulaires délivrées par les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires du Cameroun.

Prenant le cas spécifique de la procédure de demande de visa, celle-ci se fera suivant quatre grandes étapes à savoir :

1. Le pré-enrôlement en ligne par le demandeur : Il se fait à travers l’ouverture d’un compte d’utilisateur sur la plateforme, le renseignement du formulaire en ligne et sa validation confirmée par une notification du demandeur par courrier électronique ou SMS.

2.Le paiement des frais en ligne : Il se fait via divers modes notamment : Master card, Visa, Paypal, Mobile Money, Orange Money, Moov, Wave, Safaricom, Airtel, Vodacom et Africell.

la suite de cette opération, le demandeur reçoit une notification de la preuve de paiement par courrier électronique ou SMS.

3. Le traitement de la demande : Il s’effectue par la Mission Diplomatique ou le Poste Consulaire juridiquement compétent ou géographiquement proche. Pour les demandeurs des zones éloignées des Postes et de non-couverture, une autorisation de délivrance de visa en ligne assortie d’un QR Code, clôture cette phase. Pour ceux résidant dans la ville où est situé le Poste compétent, une notification générée automatiquement leur est envoyée par courrier électronique ou SMS pour une prise de rendez-vous pour la formalité d’enrôlement biométrique. L’une ou l’autre des procédures se déroule dans un délai de 72 heures après le pré-enrôlement. Ce délai est de 24 heures dans le cadre d’une procédure expresse

4.L’apposition du visa : Elle s’effectue soit au Poste frontière d’entrée pour les détenteurs de l’autorisation de délivrance de visa en ligne, soit au Poste Diplomatique ou Consulaire compétent pour les demandeurs qui y ont effectué leur enrôlement biométrique. Pour des membres du Corps diplomatique, la procédure de visa en ce qui concerne le demandeur de visa d’entrée sur le territoire national est la même pour les visas de courtoisie et diplomatiques, excepté l’étape du paiement en ligne car ces visas demeurent gratuits. Concrètement une telle réforme s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique de l’administration camerounaise telle que prescrite par LE CHEF DE L’ETAT.

Ainsi, le projet e-visa vise la facilitation et la simplification des démarches des usagers dans les Services consulaires Camerounais. Vu sous cet angle, ce projet vient compléter, à l’issue de la réforme de la Carte Nationale d’Identité et du passeport biométrique pour ne citer que celles-ci, le processus d’arrimage de l'administration aux standards internationaux.

Pour faire simple, ce système permet à l’usager, à partir de son domicile, via un téléphone, une tablette ou un ordinateur, de se connecter à la plateforme dédiée et d’y effectuer son pré-enrôlement ainsi que le paiement en ligne. Plus précisément, le système présente les avantages suivants :

Premièrement, la simplification des procédures, à travers :

• La réduction des files d’attente dans les Ambassades et Consulats ;

• La diminution des distances parcourues, et ;

• Le gain de temps

•Le nouveau système permet à tout usager qui le souhaite de se rendre au Cameroun dans les 24 heures suivant la soumission de sa demande. Il confère également plus de flexibilité à l’action des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires qui, au-delà de leurs juridictions d’accréditation, ont la possibilité désormais de traiter des demandes à elles référées à partir des pays de rattachement. Le second avantage concerne les incitations à l’intention des milieux d’affaires et de la diaspora

1. le visa d’entrée, suivant le cas, sera dorénavant délivré avec entrées multiples ; et sa durée a été prolongée. Celle-ci court désormais jusqu’à six (06) mois pour le visa court séjour, et douze (12) mois pour le visa long séjour.

2. les tarifs pour leur part ont été harmonisés et se présentent comme suit :

- Visa court séjour ordinaire (06 mois) : 100 000 FCFA ;

- Visa court séjour express (06 mois) : 150 000 FCFA ;

- Visa long séjour ordinaire (12 mois) : 150 000 FCFA ;

- Visa long séjour express (12 mois) : 200 000 FCFA.

3. Le Visa de transit d’une durée maximale de cinq (5 jours) quant à lui reste gratuit.

Le troisième avantage relève de la sécurisation des données.Le nouveau système de délivrance de visa camerounais sera doté d’un Data center assorti d’un système de sauvegarde intégré, qui permettra une protection des données personnelles par les différents services Gouvernementaux compétents.

En effet, le projet E-visa aura connu aussi bien dans sa phase initiale que dans sa mise en œuvre, la forte implication de plusieurs composantes gouvernementales.

Le projet E-visa est un projet de souveraineté qui concerne la politique d’immigration du Cameroun telle que prescrite par le CHEF DE L’ETAT Paul BIYA. Conformément aux directives de la Présidence de la République, le Cameroun a opté pour le principe de la progressivité dans le cadre de la dématérialisation de l’ensemble des prestations consulaires. Je vous invite à en faire bon usage dans le but de porter, par le biais de vos divers organes de presse, le message à tous les usagers. Ce faisant, vous contribuerez à l’amélioration de l’indice de perception du Cameroun en attirant un plus grand nombre de visiteurs, de femmes et hommes d’affaires. Dans ce cadre, l’atteinte de la vision du CHEF DE L’ETAT de faire du Cameroun une économie résiliente à la lumière du document de Stratégie Nationale de Développement (SND30) et une Terre d’attractivité sera une réalité.