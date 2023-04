CAMEROUN :: Opération « mode avion » : ORANGE et MTN doivent répondre :: CAMEROON

Cette opération qui consiste à se mettre en mode avion entre 12H et 14H depuis lundi 24 avril prend de l’ampleur au sein des abonnés des operateurs du mobile Orange et Mtn. Avec, sans doute, des incidences financières dans ces entreprises. La situation reste tendue entre les opérateurs et leurs clients.

Elle s’illustre par cette sortie de Didier Ndengue, le directeur de publication de la Plume de l’Aigle, une plateforme numérique bien connue sur la toile qui vient de célébrer son 5e anniversaire « J’ai donc décidé de prendre part à l’opération « Mode Avion » parce qu’elle dénonce l’arnaque, l’abus et le mauvais réseau de MTN Cameroon et Orange Cameroun. Deux opérateurs de téléphonie mobile étrangers qui ne prennent plus au sérieux les nombreux cris de détresse de leurs consommateurs. Rien ne sera plus comme avant. Même avec les traitres qui veulent préserver leurs intérêts personnels contre les intérêts de tout un peuple, on y parviendra. Nous sommes des petits consommateurs. On accepte. L’océan est formé de plusieurs gouttes d’eau ». Le décor est ainsi planté.

Même si chez les opérateurs de téléphonie mobile on confesse « donner les meilleures offres aux clients », l’écho de la clameur populaire de revendication a atteint les plus hautes sphères de l’Etat. L’urgence est hautement signalée. De fait, dans un message porté en date du 25 Avril 2023, c’est-à-dire au lendemain du déclenchement du mouvement, le ministre des postes et télécommunications, tutelle de la téléphonie mobile invite les directeurs généraux à « prendre part personnellement » à une réunion qu’elle préside demain, jeudi 27 avril à la salle de conférence de son cabinet ministériel.

La convocation de cette réunion de crise qui intervient au moment où l’opération « mode avion » prend de la vitesse est, sans doute, une réponse au gouvernement aux préoccupations des consommateurs de la téléphonie mobile qui expriment ainsi leur ras-le-bol.

Ce d’autant plus que l’objet de cette rencontre est « la qualité de service des communications électroniques » et des mesures qui seront prises pour leur amélioration en vue de la protection des consommateurs. Les échanges de cette importante rencontre entre le ministre et les opérateurs vont-ils donner lieu à une décrispation par une amélioration à la baisse des offres en services de communication électroniques ? Orange et Mtn doivent répondre.