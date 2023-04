CAMEROUN :: LE TRIBALISME EST D’ABORD DANS LES ACTES AVANT D’ETRE DANS LES DISCOURS ! :: CAMEROON

Le tollé fabriqué autour de l’intervention du Professeur ABE lors d’une émission de Club d’Elites à Vision 4 a dévoilé une sinistre réalité : l’existence d’une hydre composée d’influenceurs, de journalistes, de membres du clergé et d’intellectuels de tous acabits, qui tente de manière extrêmement agressive d’imposer l’idée que le tribalisme, ce n’est pas les actes qu’on pose au quotidien, mais les dénonciations de ces actes.

Vous pouvez donc vous concerter en une coalition tribale pour protéger votre espace vital et multiplier des colonies tribales arrogantes et hégémonistes au sein d’autres communautés, ce n’est pas cela le tribalisme. Le tribalisme, c’est simplement protester d’une telle pratique.

Vous pouvez essaimer des centres culturels tribaux pour magnifier votre spécificité sur tout le territoire, ce n’est pas cela le tribalisme. Le tribalisme, c’est de s’interroger sur le sens de telles pratiques.

Vous pouvez loger les emplois dans les cercles tribaux, ce ne sera jamais le tribalisme ! Le tribalisme, c’est dénoncer cette pratique !

Vous pouvez créer des ethnopoles, autrement dit, des monopoles ethniques sur des secteurs d’activités, où vous empêchez par une obstruction active l’entrée d’autres communautés, ce n’est pas le tribalisme ; le tribalisme apparait uniquement quand quelqu’un en parle.

Vous pouvez travestir le déroulement d’un concours administratif pour faire passer les vôtres qui vont se pavaner d’être les plus intelligents du monde, ce ne sera jamais le tribalisme. Le tribalisme, c’est uniquement dénoncer cette pratique.

Vous pouvez bénéficier préférentiellement d’un avantage public comme les licences ou les subventions à coups de magouilles, ce ne sera jamais le tribalisme ! Le tribalisme, c’est le fait de réclamer une répartition plus juste.

Vous pouvez vous organiser en un parti politique occulte pour tenter de prendre le pouvoir d’Etat par la ruse, au motif que c’est votre tour. Ce ne sera jamais le tribalisme ! Le tribalisme, c’est quand on dénonce un tel projet.

Vous pouvez insulter, calomnier, injurier en une Meute tribale très agressive, ce ne sera jamais du tribalisme ! Le tribalisme, c’est uniquement quand on vous affronte !

En fait, nous sommes en présence de gens qui abusent du vivre-ensemble pour conquérir dolosivement certains espaces collectifs, tout en s’abritant derrière le discours officiel d’unité nationale qu’ils instrumentalisent à leur profit.

Pour cette hydre, les actes posés au quotidien qui ressortent du tribalisme le plus crue, voire de l’ethnofascisme ne sont pas répréhensibles. Ce qui l’est en revanche, c’est le fait de les dénoncer.

D’où son déploiement sous la forme d’une police d’opinion tentaculaire qui scrute le discours des gens, pour y trouver la moindre expression qui heurterait leur sensibilité. Une expression qu’ils auront beau jeu de sortir de son contexte pour la monter en épingle dans les réseaux sociaux, les médias traditionnels nationaux ou internationaux, dans le clergé et dans tous les lieux publics, en prenant à témoin l’Humanité entière et en appelant à la plus dure répression.

Il est important de rappeler à cette hydre que de telles pratiques ne peuvent aller nulle part dans un Etat unitaire. Celui-ci n’a de sens que si toutes les composantes de la Nation ont exactement le même comportement et reçoivent un égal traitement. Toute entreprise visant à se mettre de côté par rapport aux autres finira effectivement par vous mettre de côté.

IL est donc impératif de mettre fin à cette entreprise, car justement, les peuples n’aiment pas les gens qui se mettent de côté.