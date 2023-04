L'Organisation Maritime Internationale évalue les besoins du Cameroun :: CAMEROON

Convention Internationale sur les Normes de Formation des Gens de mer, de délivrance des Brevets et de Veille: L'OMI évalue les besoins du Cameroun



C'est dans ce cadre que le Ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, a reçu en audience ce lundi 24 avril 2023 dans la salle de conférences de son Département ministériel, M. Laurent GALY, Consultant de l'Organisation Maritime Internationale ( OMI) sur la question.

Étaient présents à cette audience : le Secrétaire général du MINT, l'Inspecteur général du MINT, l'Inspecteur général chargé de la formation au Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP), le Directeur général de l'Autorité Portuaire Nationale (APN), le Directeur général Adjoint de l'APN, Directeur des Affaires maritimes et des Voies navigables ainsi que les représentants des acteurs de la plate-forme portuaire et maritime.

Cette audience intervient au moment où l'Organisation Maritime Internationale effectue depuis ce lundi 24 avril 2023, une mission pour évaluer les besoins concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, la délivrance des brevets et de veille au Cameroun.

Dans son propos liminaire, le MINT a remercié le Secrétaire général de l'OMI pour avoir répondu favorablement à l'État camerounais en mandatant un expert pour effectuer cette évaluation. Il a continué en exhortant l'OMI d'aider le Cameroun à sortir de la liste "dite noire" des pays qui ne respectent pas les normes de la formation maritime de la convention STCW 1978.

Dans son propos, M. Laurent GALY, Inspecteur général de l'Enseignement maritime, a présenté l'objectif de sa mission qui est de déterminer le niveau de mise en oeuvre de la Convention STCW 1978 au Cameroun afin de recenser les lacunes et les besoins éventuels qui serviront de base pour établir l'assistance technique. Ladite assistance devra être ultérieurement apportée au Cameroun pour lui permettre de délivrer les certificats et les brevets maritimes.



En marge de cette audience, s'est tenue au siège de l'Autorité Portuaire Nationale à Yaoundé, une séance de travail entre le Consultant de l'OMI et les acteurs du secteur maritime. Cette mission qui se tient du 24 au 28 avril 2023, se poursuivra à Kribi, Edea, Douala et Limbé.