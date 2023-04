CAMEROUN :: LE PATRON DU GICAM CELESTIN TAWAMBA DIT NON A LA DEPENDANCE AUX ACCORDS DE PARTENARIAT :: CAMEROON

LE PATRON DU GICAM CELESTIN TAWAMBA DIT NON A LA DEPENDANCE AUX ACCORDS DE PARTENARIAT AVEC LES PAYS DEVELOPPES ET PLAIDE POUR LE CONTROLE DE LA MONNAIE



« Le patron des patrons en Afrique centrale était l’invite du Débat africain d’Alain Foka ce dimanche. »

Comment tenir face à l’extraordinaire flambée des prix, comment éviter son corollaire en Afrique qui serait une implosion sociale ? Célestin Tawamba, invité du débat africain d’Alain Foka , invite à un changement de paradigme considérant le changement de modèle économique mondial . Le président Tawamba dit oui à l’import substitution, oui à l’agriculture comme poumon de notre stratégie économique ; mais il plaide surtout pour une stratégie qui rendra nos produits plus compétitifs.

Célestin Tawamba le président et patronat camerounais, et industriel de premier plan en Afrique centrale, explique comment sortir de la dépendance du blé … mais appelle surtout à une recomposition de nos économies, en vue de la création d’un nouveau modèle économique.

Le PDG du groupe Cadyst invest qui fait dans l’industrie pharmaceutique et leader dans la production des pâtes alimentaires et huiles végétales, Celestin Tawamba demande que l’Afrique redessine une nouvelle carte agricole avec pour visée de consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons.

Sur la croissance élitiste, et le un poids deux mesures sur les richesses dans le monde et en Afrique, le président du GICAM postule pour une reprise en main du lead par les africains de leur destin et en particulier de leur monnaie.

Il invite à développer un nouveau modèle économique en fonction de notre différentiel de compétitivité, et éviter la pleine gratitude et dépendance aux accords de partenariat.