CAMEROUN :: Mafa : Remise d'attestations de fin de formation en massage suédois :: CAMEROON

La Massage Academy For All ( MAFA), sise au quartier Nouvelle Route Omnisports à Yaoundé, a procédé ce 25 avril 2023, à la remise d'attestations de fin de formation en massage suédois.

Quatre lauréats ont reçu leurs parchemins, au terme d'une formation de deux semaines, sous l'expertise avérée de la Professeure Stéphanie TONMI la promotrice de la MAFA. Doyen des apprenants, Paul NTONE ETEKI a cependant été consacré major de la cuvée. " Mon sentiment est celui de quelqu'un qui veut même continuer à apprendre dans la viellesse. Tout a été fait avec professionnalisme, avec notre Professeure ( Stéphanie TONMI, NDLR) qui n'est pas complaisante lorsqu'il faut former avec rigueur. J'ai le sentiment d'une allure chevaleresque", a déclaré le major, après la remise de son parchemin.

Les trois autres lauréats sont : Armande TCHAMKO, Ervis TIAGO et Alliance GAKO DJAMKO.

Tous les lauréats ont exprimé leur profonde gratitude à la MAFA, et se sont dit désormais outillés pour traiter toutes les pathologies nécessitant des soins en massage. " Nous avons découvert des choses extraordinaires. Prof. Stéphanie TONMI maîtrise son élément. Elle a cette grande capacité à faire le maximum en peu de temps, en nous faisant connaître la structure humaine. Cela m'a permis de me découvrir moi-même. J'invite les gens à venir se faire former en massage et soins thérapeutiques à la MAFA. Que l'œuvre de la MAFA se poursuive ! ", a scandé, émue, Alliance GAKO DJAMKO.

Promotrice de la MAFA, Prof. Stéphanie TONMI a décliné les grands axes de la formation, avec en

Module 1: Anatomie du massage suédois ;

Module 2: Historique et théorie du massage suédois ;

Module 3: Pratique des techniques de massage suédois ;

Module 4: Conduite professionnelle et Management des carrières ;

Examen : Évaluation théorique et pratique ;

Cas pratique : étude de cas.