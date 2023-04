FRANCE :: CLAIRE NTOLO : " NOUS INVITERONS UNE GROSSE POINTURE DE LA MUSIQUE À PARIS"

La Présidente de Renaissance Santé s'est confiée à la rédaction de Camer.be sur les préparatifs du Grand Gala de la Santé qui se tiendra le mois prochain à Paris. Dans cette interview exclusive, Claire Ntolo annonce un artiste de grosse facture. Découverte.

Vous êtes la présidente et fondatrice de l’association humanitaire Renaissance Santé et vous annoncez l’organisation d’une soirée spéciale dénommée Grand Gala de la Santé, le 25 Mai 2024 à Paris. Pour Claire NTOLO . En quoi consiste cet évènement ?

L’évènement Grand Gala de la Santé qui se prépare vise à célébrer les professionnels de la santé et les rassembler autour d’un festin inoubliable. Depuis quelques temps, nous nous sommes engagés à créer une plateforme de rencontre entre les professionnels de la médecine et les sympathisants du corps médical, sur un air de détente et de convivialité. Médecin, infirmiers, aide soignants, laborantins et bien d'autres vont se joindre à ceux qui voudraient se frotter au corps médical dans une ambiance autre que celle de l’hôpital et des urgences... Ces professionnels qui sont tout le temps sous le stress pour sauver des vies auront l’occasion de se défouler, de se décontracter le temps d’une soirée de Gala faite de spectacle, de musique, d’humour ,danse, d' artifice... Bref, tout pour se faire plaisir, faire des rencontres, oublier les contraintes professionnelles le temps d’une soirée et communier avec les artistes de renom venus du Cameroun et de France.

Le Grand Gala de la Santé annoncé est organisé par votre association, Renaissance Santé . Parlons-en ?

En effet, Renaissance Santé qui vient de voir le jour en France est une association à vocation humanitaire qui vole au secours des personnes frappées et diminuées par la maladie en France et au Cameroun. Notamment les cas d’insuffisance rénale et de cancer dont les traitements sont très coûteux dans notre pays et bien d’autres maladies inguérissables avec lesquelles les patients sont appelés à vivre. Nous sommes des infirmiers, médecins, hommes d’affaires, journalistes, officiers de l’armée au Cameroun et en France, ayant cru bon de se pencher sur les cas alarmants des personnes malades et nécessiteuses , parfois abandonnés par des famille à cause des difficultés à payer les soins et prendre en charge les traitements. Parfois, ce sont les hôpitaux ou les centres de santé qui ont besoin de soutien pour apporter du soutien aux malades. Nous nous donnons pour mission de travailler à la levée des fonds pour fournir des moyens et des équipements aux hôpitaux identifiés. Le Grand Gala de la Santé rentre dans cette logique. L’objectif étant de lever des fonds pour nos actions humanitaires.

Vous êtes nouvelle dans l’entreprenariat associatif et événementiel, votre première expérience fut malheureuse avec le boycott de la star invitée par la Brigade Anti Sardinard . N’est-ce pas un risque d’organiser une autre soirée ?

Écoutez, je vis en France depuis plus de 20 ans et travaille dans le corps médical depuis 14ans. Je suis connue comme infirmière dans les milieux camerounais et jouis d'une bonne réputation.Je ne fais pas de politique mais dans le social. Nous nous connaissons tous et savons ce que nous faisons. Et donc ceux qui ont boycotté ma soirée le 13 mai 2022 à Paris menaient une opération politique qui visait Grace DECCA, la star qui venait du Cameroun. Ils n’ont jamais pointé du doigt sur moi et je ne crois pas qu’ils ont un problème à ce que nous célébrons le personnel médical. Nous ne donnerons plus l’occasion à quiconque de politiser notre initiative qui est purement et simplement d’ordre humanitaire social. Et s’il y a des individus tapis dans l’ombre qui ont contribué à nuire à cet évènement, nous leur disons merci . Si nous ne sommes pas morts après des costauds investissements perdus en 2022; nous sommes encore plus motivées par l’envie d’honorer le corps médical et de contribuer par notre association à soutenir les victimes de maladies graves. Si vous vous attaquez à nous, vous vous attaquez à vous-même , à la vie , à la santé , aux personnes qui veillent sur votre santé, celle de vos enfants , vos parents et amis.

Vous l’avez dit. C’est l’artiste invitée notamment Grace Decca qui était ciblée par le boycott et non vous, quel(le) artiste allez vous inviter à la prochaine édition qui s’annonce ?

Je rends hommage à Grace DECCA pour le courage qu’elle a eu à aller jusqu’au bout avec nous dans cette épreuve. Elle m’a soutenue après l’événement. C’est une femme formidable avec qui je continue de communiquer. Je la remercie pour tout et prie que Dieu la garde aussi longtemps pour notre pays. Son talent est aussi immense que son cœur. Pour la prochaine édition nous inviterons une grosse pointure de la musique camerounaise ou peut être africaine, mais il faudra que l’artiste épouse notre mission humanitaire. C’est un critère important pour nous.



Quelle est la particularité de cette édition ?

La particularité de cette édition c' est que le gala du corps médical rentre dans le cadre d' un vaste programme, d' un forum, le Forum International du Personnel de la Santé ( FIPES) organiser par notre association. Renaissance Santé. Ce forum prévoit, un atelier en matinée pour le personnel du corps médical et le gala en soirée.

Une autre innovation c' est que l' événement est ouvert aux médecins, infirmiers, aide-oignants d'Europe et d' Afrique... Ce sera un grand rendez vous du donner et du recevoir entre professionnels de la santé publique. J'espère une grande participation du Cameroun...

Quel est l' État des préparatifs ?

Nous avons commencé les préparatifs. Nous avons fait confiance à un cabinet pour l’organisation. le public sera informé des avancées au fur et à mesure. Mais croyez-moi moi cette fois sera la meilleure. Nous souhaitons voir tout le personnel de la santé de France, du Cameroun et d’Afrique reunis au sein du Grand Gala de la Santé , le 25 mai 2024. Les places sont limitées.