CAMEROUN :: L’université catholique se désolidarise des propos du Pr Claude Abe :: CAMEROON

Dans un communiqué reçu à notre Rédaction et signé de Pr Abbé Jean Bertrand Salla, recteur de l’université catholique de l’Afrique Centrale dans laquelle le Pr Claude Abe enseigne la sociologie, l’institution universitaire "se desolidarise entièrement de la sortie médiatique du Pr Claude Abe au cours de l’émission " Clud d’elite" du 16 avril 2023 sur le plateau de la Chine de télévision vision4"

Tout en rappelant que l’université catholique promeut l’"ouverture aux autres, la fraternité, le vivre-ensemble et la multiculturalite " le recteur fait une mise en garde à peine voilée à l’enseignant " nonobstant la liberté d’expression reconnue aux enseignants, les déclarations et comportements portant atteinte à l’image de l’institution ou contraire aux bonnes mœurs sont encadrés et/ou sanctionnés par les statuts canoniques et le règlement intérieur de l’université catholique d’Afrique Centrale"

L'intégralité du communiqué en dessous