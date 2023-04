CAMEROUN :: Évaluation de la situation sécuritaire du pays au cœur d'une rencontre au Ministère de la Défense :: CAMEROON

En prélude à la préparatifs de la fête nationale de l'unité, une entrevue d’évaluation sécuritaire en prélude à la Fête Nationale le 20 mai 2023 s’est tenue dans la salle des conférences du Ministère de la Défense à Yaoundé capital politique du Cameroun ce lundi 24 avril 2023.

Présidée par le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Monsieur Beti Assomo Joseph, en présence des deux Secrétaires d’Etat chargés respectivement de la Gendarmerie Nationale et des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, du Général de Corps d’Armée-Chef d’Etat-Major des Armées René Claude MEKA, des Chefs d’Etats-Majors centraux, des Commandants territoriaux des Armées, de la Gendarmerie Nationale, des Commandants des Opérations militaires, à l’instar de celui de la Force Multinationale Mixte et de plusieurs Unités Spéciales.

Cette rencontre est prioritairement axée sur l’évaluation de la situation sécuritaire du pays dans sa globalité, et particulièrement en cette veille de célébration du 51ème anniversaire de l’Etat unitaire; dans l'extrême nord du pays où le groupe Boko Haram fait encore des victimes, à l'Est Cameroun où les bandes armées centrafricaines franchissent de temps en temps la frontière et dans les régions du Nord-ouest et du Sud-est partie du territoire dans laquelle certains criminels sèment le trouble parmi les populations civiles et militaires.

Le MINDEF a également félicité la collaboration des populations civiles avec l'armée en l'occurrence les comités de vigilance ; c'est le lieu ici de rappeler que les populations doivent informer et dénoncer en toute discrétion les criminels.

Étaient également présents à cette importante rencontre, le Ministre de l'Afministration Territoriale ATANGA NJI et du Délégué Général à la Sûreté Nationale Martin MBARGA-NGUELLE, ainsi que du DGRE adjoint à la cérémonie d’ouverture. Globalement, l'armée maîtrise la sécurité du pays. Mais il est à noter que la vigilance doit être renforcée. Au centre de l'évaluation générale, le point qui domine demeure la sécurité intérieure des personnes et des biens. À l'ouverture des travaux qui se sont bien déroulés, le communiqué final clôturera les échanges avec une note qui sera envoyée à la présidence de la République.

Cette rencontre sera certainement l’occasion pour le MINDEF, comme de tradition, de prescrire les ajustements nécessaires, et le cas échéant, le renforcement des mesures de sécurité et de vigilance sur l’étendue du territoire national, pour une Fête de l’Unité réussie.