CAMEROUN :: Franck Emmanuel Biya et le mode Avion :: CAMEROON

Le fils du président Paul Biya, Franck Emmanuel et l’opération « mode avion » lancée par des internautes protester contre les tarifs du mobile appliqués au Cameroun, le prix du fer, l’affaire de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo meublent l’actualité.

Dans le journal Le Jeune Enquêteur pourtant, le pasteur Ngue Liya met en garde contre une succession de père en fils et prévoit des malheurs qui vont s’en suivre.

Telegram quant à lui pense que Franck Emmanuel Biya peut… : « Le pouvoir est comme le sexe… ». Raymond Chiya Zok, président national du regroupement des démocrates indépendants (RDI) pense que le fils du chef de l’Etat a le bon profil pour conduire le pays après Paul Biya. Taxé par une certaine opinion d’être politiquement vierge, le responsable en chef du RDI croit que Biya fils pourra surprendre plus d’un au cas où.

Les consommateurs de téléphonie mobile ont manifesté hier lundi entre 12H et 14H dans un Mouvement de protestation au cours duquel ils se sont mis en mode avion pour contraindre les opérateurs de la filière à revoir les tarifs à la baisse. Pour le quotidien Mutations il s’agit de « L’avion qui part ». Des consommateurs ont activé le mode avion de leur smartphone hier pour dénoncer les coûts pratiqués et la mauvaise qualité du service offert par les opérateurs de téléphonie mobile de la place.

Sur l’Affaire de l’assassinat de Martinez Zogo, « Reporters sans frontières confirme ». Pour le quotidien La Nouvelle Expression, De retour au Cameroun où il enquête sur l’assassinat de Martinez Zogo, Arnaud Froger, le chef de bureau des investigations de Reporters sans frontières, réagit à une polémique née de ses premières révélations sur ce crime, et dément avoir reconnu s’être trompé.

Sur le plan économique et dans le domaine de Matériaux de construction, on procède à « L’offensive locale ». Grâce aux mesures d’interdiction d’importation de certains produits par les pouvoirs publics, les acteurs locaux s’affirment dans le but de répondre à la demande nationale et sous-régionale. Il reste toutefois à relever les défis de la qualité et du prix de ces matériaux. Ecrit Cameroon Tribune. Sans doute en réaction à ce que le quotidien Le Messager appelle « Le prix du fer en béton armé ». Les ménages se plaignent et exigent une baisse du prix du béton. Le gouvernement interpellé. Dans le même temps, Bestway Finance Ltd ambitionne de faire baisser le prix du fer à béton au Cameroun, en transformant 18% du fer extrait de ses mines congolaises et camerounaises.

Au sommet de l’Etat, le Conseil économique et social connait « Une nouvelle impulsion ». Pour Cameroon Tribune, Après le décret du 28 décembre 2021 portant organisation du cabinet du président du Conseil économique et social, le président de la République, Paul Biya, a procédé hier à une nouvelle répartition par catégorie des membres au sein de cette institution. Au total, huit groupes socioprofessionnels vont composer cette entité étatique pour lui permettre de mener à bien ses missions.

Le quotidien Le Messager revient sur les nomination des imams dans les Mosquées : « L’UDC dénonce l’instrumentalisation politique d’Atanga Nji ». La correspondance du ministre de l’Administration territoriale (MINAT) adressée au gouverneur de la Région du Nord le 23 mars de cette année au sujet de la désignation des imams dans les Mosquées est jugée anticonstitutionnelle et inappropriée par l’Union démocratique du Cameroun (UDC).