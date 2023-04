CAMEROUN :: Encadrement technique des équipes nationales: Rigobert Song à la porte de sortie ? :: CAMEROON

Dans une lettre- circulaire datée de ce lundi 24 avril 2023, le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse MOUELLE KOMBI, demande aux présidents des fédérations sportives civiles nationales, de lui faire des propositions sur les encadreurs techniques au sein des équipes nationales.

" Dans la perspective de la redynamisation des équipes d'encadrement technique des sélections nationales du Cameroun au lendemain du processus de renouvellement des exécutifs au sein des Fédérations Sportives Civiles Nationales,J'ai l'honneur de vous inviter à bien vouloir déposer sans délais dans les services techniques de mon Département Ministériel, vos propositions de nomination des Entraîneurs et Directeurs techniques nationaux assorties des currículums vitae ainsi que des copies de diplômes des postulants", peut-on lire dans la lettre- circulaire parvenue à notre rédaction.

Et le ministre des Sports et de l'Education physique de conclure : " j'attache du prix au strict respect de la présente Lettre- circulaire'. Pour plusieurs observateurs, cette initiative gouvernementale compromet le bail de Rigobert SONG BAHANAG à la tête de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, avec une gestion plus que sujette à caution, le tout adossé sur des résultats poussifs, et en deçà du potentiel du Cameroun."

Ci-dessous la copie de cette lettre circulaire du ministre des Sports et de l'Education physique