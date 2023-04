CAMEROUN :: Le SDF au Sénat : Ni John Fru Ndi au tribunal du G27+ :: CAMEROON

Dans une déclaration publique, les dissidents opposés au chairman décrient la nomination du sénateur SDF du Nord-Ouest, Vanigansen Mochiggle et son élection comme vice-président de la Chambre haute du parlement camerounais.

Le collectif des cadres et des militants du Social democratic front (SDF ) dénommé (G27+) a rendu publique une déclaration parvenue à la rédaction centrale du quotidien Le Messager. Selon les membres du G27+, cette nomination signifie un rapprochement entre le Social democratic front (SDF ), formation politique de l'opposition camerounaise, et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).

Le G27+ bat en brèche le changement d'orientation politique du SDF . En effet, Jean Michel Nintcheu, Jean Tsomelou, Paul Tchatchouang, Jean Robert Wanko, Chantal Kambiwa, Moustapha Ngouana, Tsapy Lavoisier, Emmanuel Ntonga, etc accusent le chairman Ni John Fru Ndi et sa technostructure dirigeante d'avoir violé les statuts et le règlement intérieur du parti, en décidant, de façon unilatérale, de faire du SDF un allié au parti au pouvoir et à sa majorité présidentielle. « Cette alliance, selon le collectif G27+, pourrait mener à une entrée du SDF dans le prochain gouvernement du RDPC, ce qui changerait, radicalement et définitivement, la ligne idéologique du parti d'opposition », indique le G27+.

Appel à la vigilance et à la mobilisation des militants du SDF

Eu égard à cette situation, le G27+ appelle les militantes et militants du parti de la balance à rester sereins et vigilants et à ne pas suivre les directives du leader national du SDF afin de ne pas être complices de la liquidation de l'héritage du parti. Le bloc des contestataires exige, dans la même veine, à ses membres de se préparer pour la tenue d'un congrès national, qui serait digne des 32 ans de lutte du parti. Au moment où les militants et l'opinion publique nationale et internationale attendaient une dénonciation forte de la hiérarchie du SDF face à la nomination de Vanigansen Mochiggle, sénateur SDF du Nord-Ouest, ce dernier a été élu vice-président du bureau de la chambre haute du parlement camerounais. Cette élection a suscité le courroux du G27+, qui, c'est un rappel, condamne, de manière ferme, l'accréditation de la nomination par le top management du parti. En rappel, Vanigansen Mochiggle, l'élu SDF , fait partie des trente sénateurs nommés par le Président de la république, Paul Biya, tout comme cinq autres parlementaires des formations politiques alliées au parti du flambeau ardent (UNDP, ANDP, UPC, FSNC et MDR).