Les habitants du Chef-lieu de la région du Sud doivent s’accommoder à un autre style de vie similaire au désert, où l’accès à l’eau n’est pas la chose courante. La société distributrice du précieux liquide, depuis le mois de mars dernier soumet les habitants au régime sec avec toutes les conséquences graves liées aux maladies hydriques, à un mauvais entretien des toilettes modernes pour ceux qui en disposent.

Il faut parcourir plusieurs kilomètres à la quête de l’eau même pour le ménage dans les domiciles. Les multiples communiqués venant de la Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater), suscitaient bien l’espoir au sein des populations de la ville. On pouvait lire, « les équipes sont à pied d’œuvre, et la reprise dès la fin des travaux », une fin qui tarde à venir, seuls ceux des domiciles qui disposent le forage qui sont à l’abri et par générosité ouvrent leurs concessions pour venir en aide aux populations. Dans ce cas, on a droit qu’à un bidon juste pour étancher la soif. Les solutions subsidiaires mais peu efficace n’ont pas satisfait le besoin en eau des habitants d’Ebolowa, comme la distribution de l’eau par un camion-citerne, ou alors l’appui des pompiers dans cette opération de distribution de l’eau.

Pour Jean Eyene, révérend pasteur habitant d’Ebolowa, « nous n’avions pas connu cette situation depuis plusieurs années. Depuis un mois, c’est très difficile pour les ménages, il faut aller chercher l’eau dans les rivières, les forages privés et bienvenue aux maladies hydriques. Mais, ma grande curiosité est que malgré tout, les facteurs ont été déposées ».

La question posée est de savoir que les factures sont fonction de l’eau utilisée ou c’est juste un « impôt » exigé pour les abonnés à cette société, s’interroge un citoyen de la ville. Du côté de la Camwater, la mise en arrêt de l’électropompe de refoulement principale des eaux de la Mvila a pris un coup. La société a opté pour une solution définitive en changeant ces équipements vétustes. La direction s’en excuse pour ces désagréments du fait des perturbations de la desserte, il est question encore de quelques jours pour qu’on entre dans les solutions définitives.

Le ministère de l’Eau et de l’énergie à la barre

Et qu’Ebolowa est parmi les grandes métropoles qui ne disposent pas de château d’eau. Ce qui fait office présentement fait partie d’un héritage colonial au moment où l’eau qui sort des robinets était seulement réservée aux colons et autres nantis, donc de faible capacité.

Aujourd’hui, la ville s’est agrandie et les populations multipliées exponentiellement mais, les installations sont restées les mêmes. Pour pallier à ce problème, l’état a entrepris la construction d’un château d’eau sur la pente du mont Ebolowa sur financement de la Banque Africaine de Développement (Bad).

Ce chantier a été l’œuvre de la société allemande Pfizer qui a achevé les gros œuvres, placé les tuyaux de conduite d’eau le long des artères de la ville. Jusqu’à date, le château n’est pas opérationnel, pour ne pas dire être mis en service d’abord et en plus rétrocédé à la société distributrice d’eau. Les populations de la ville d’Ebolowa s’indignent de l’abandon de ce projet qui pourrait améliorer leur accès à l’eau potable. Pour Marcelin Evina, « il est question que le ministère de l’Eau et de l’énergie achève ce projet de château d’eau à Ebolowa qui est un handicap sérieux pour la ville. On se débrouille seulement dans les puits, les sources à nos risques et périls ». En attendant le jour où la situation se normalisera pour un retour de l’eau dans les robinets, les populations restent soumises à la corvée d’eau.