CAMEROUN :: Assurance digitale : une révolution nommée Ayo :: CAMEROON

L'entreprise, à travers son nouveau produit, entend permettre aux Camerounais de toutes les couches sociales de souscrire à une assurance vie à des prix abordables.

Au Cameroun, des statistiques révèlent que seulement 0,5% de citoyens ont souscrit à une assurance vie et moins de 2% à une assurance non vie. Un taux très bas qui selon Laetissia Enonga, administrateur directeur général de aYo Cameroun, peut s’expliquer par le fait que « La plupart de gens pensent que l’assurance est un produit de luxe ». C’est sans doute pour déconstruire ce préjugé que aYo Cameroun a lancé l’assurance digitale.

Dans sa démarche, l’insurtech africaine présente au Cameroun depuis novembre 2021, entend avec son nouveau produit, aYo recharge+, permettre aux Camerounais de toutes sociales, de souscrire à une assurance vie à des prix abordables, afin de les aider à prendre soin de leur santé financière et de prévenir des évènements inattendus. « Les personnes ciblées par aYo sont tous les camerounais qui jusqu’ici, ne sont pas encore véritablement touchés par l’assurance dite classique. C’est-à-dire, les 99,5% de Camerounais qui ne sont pas assurés », explique Laetissia Engono.

aYo Cameroun en compagnie de Sanlam life et Mtn Cameroon a lancé aYo recharge+ jeudi, 20 avril à Douala. Avec ce produit, il sera désormais possible d’être assisté en cas d’accident ou de décès. « Aujourd’hui, aYo commence avec aYo recharge+ qui est un produit d'hospitalisation.Vous pouvez imaginer que passer deux jours, trois jours sans travailler parce que quelqu’un a pris son ben skin. Il est tombé, s’est blessé, et ne peut pas travailler. Il perd trois jours de revenus. Le fait d’être avec aYo recharge+ vous permet de bénéficier du capital assurance que vous avez collectés », assure Laetissia Engono.

Avec Sanlam Life comme assureur, « Le but avec aYo et Mtn, c’est de pouvoir arriver à vulgariser l’assurance, à la rendre à la portée de tout le monde. Donc, le but c’est mettre en place des produits qui sont à la portée de toutes les bourses, qu’un camerounais puisse avoir un produit d’assurance à 300 Fcfa qui le couvre soit en cas de décès, soit en cas d’hôpistalisation », explique Vincent Ongono, directeur général de Sanlam Life.

Pour le lancement de aYo recharge+, aYo Cameroun va s’appuyer sur les milliers d'utilisateurs de la plateforme mobile money de Mtn Cameroon. Apprend-on. Alain Nono, le directeur de Mtn mobile mobile money, fait savoir que « Dans cette approche, nous allons véritablement au niveau des couches les plus défavorisées pour offrir un service d’assurance qui est très proche aujourd’hui de ce que la tontine propose au peuple camerounais ».