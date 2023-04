CAMEROUN :: Paul et Chantal Biya : c'est du Velour ! (images) :: CAMEROON

Paul et Chantal Biya se sont unis au civil le 23 avril 1994 à Yaoundé. Les conjoints étaient alors âgés respectivement de 24 et 61 ans. Paul Biya qui convolait ainsi en en 2ndes noces avait perdu sa première épouse Jeanne-Irène Atyam, deux en plus tôt en 1992.

Le président de la république et son épouse ont fêté leur anniversaire de mariage ce week-end. Occasion pour la première dame de se rappeler les bons souvenirs de leur union civile 29 ans après. Chantal Biya n'a pas manqué de remercier tous ceux qui leurs ont transmis les messages de félicitations: "Merci pour tous vos chaleureux messages à l’occasion de la célébration de nos Noces de Velours. Thank you for all your kind messages on the occasion of our 29th wedding anniversary."

C'est le message que Chantal Biya a posté en français et en anglais sur twitter avec une photo de leur gâteau de circonstance.

Le couple en velour et son gâteau