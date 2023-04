ALLEMAGNE :: Cologne: Projection du documentaire, Rich Brother, le parcours du boxeur camerounais Ben Donfack :: GERMANY

Ben Donfack, un jeune Camerounais pose ses valises en Allemagne avec pour rêve : devenir boxeur professionnel. Ballotté entre son pays natal le Cameroun et l'Allemagne, sa terre d'accueil prometteuse mais aussi chargée d'ambuches, l'homme à la détermination du lion indomptable ne ménage aucun effort pour réaliser son rêve.

Pourra-t-il concilier sa nouvelle vie en Allemagne, les attentes de la famille au Cameroun et réussir en même temps son rêve ? La réalisatrice Allemande Insa ONKEN a suivi avec sa caméra et ceci pendant des années et à travers des continents le jeune lion à la détermination à nulle autre pareille.

Projection du film avec la présence de la réalisatrice Insa ONKEN, de l'éditeur Henk DREES et du boxeur en personne Ben DONFACK :

Quand: mercredi 26.04. 2023 à Cologne

Où : au cinéma Lichtspiele Kalk-Cologne

À 16h30

https://filmhaus-koeln.de/post/reality-bites-in-kalk-3

Serie : REALITY BITES in KÖLN im Kino Lichtspiele Modération: élèves de l'école Katharina-Henoth-Gesamtschule.

Cest ici le lieu de rapeller que ce film a obtenu en 2009 le prix "goldene Taube" chez DOK Leipzig et en 2010 il a été couronné par le prix "CIVIS Medien Preis "meilleur caméra en catégorie "Montage" .

Voici une occasion inédite de visionner ce documentaire édifiant et envoûtant.