BELGIQUE :: Section RDPC du BENELUX : Philémon Ngangue lance « l’Appel de Charleroi » :: BELGIUM

Cet Appel s’inscrit dans le cadre des activités politiques organisées le 22 avril 2023 par Philémon Ngangue, Président de la Sous-Section RDPC de Charleroi.

« Nous, militantes, militants et sympathisant(e)s du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, Sous-section de Charleroi, réunis en ce jour du 22 avril 2023 à Charleroi à l’occasion de la toute première Conférence de Sous-section de l’année, adressons à S.E.M Paul Biya, Président National du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, Président de la République et Chef de l’Etat, la motion de soutien et de déférence dont la teneur suit :

Nous vous rendons grâce pour l’opportunité accordée aux Camerounais de la diaspora de contribuer à la vie démocratique de notre pays par l’exercice de leur devoir citoyen ;

Nous vous prions de bien vouloir accepter de poursuivre votre oeuvre de construction d’un Cameroun uni, pacifique, démocratique et prospère,

Nous vous exhortons par conséquent, à travers ce vibrant Appel dit APPEL DE CHARLEROI, à être NOTRE CANDIDAT à la prochaine élection présidentielle. Nous vous réitérons le soutien loyal et indéfectible des militantes, militants et sympathisant(e)s du RDPC de la Sous-section de Charleroi et vous garantissons une mobilisation permanente et totale, aux fins d’assurer votre victoire lors de cette échéance électorale ô combien capitale pour l’avenir du Cameroun ».

C’est en ces termes que le dynamique Président de la Sous-section RDPC de Charleroi, Philémon Ngangue, a lancé cette sollicitation inédite qu’il est désormais convenu d’appeler l’APPEL DE CHARLEROI. C’était en présence des personnalités de marque telles que : Frédéric Lebe, Attaché culturel à l’Ambassade du Cameroun au Royaume de Belgique ; Guy Andela, Président du Bureau de Section RDPC du BENELUX et son équipe ; Désiré Essono, ancien Président du Bureau de Section RDPC du BENELUX ; Firmin Thiemeni, Président de la Sous-section RDPC de Bruxelles-Midi; Aristide Camen, Vice-Président Sous-section RDPC Bruxelles-Nord ; Login Etoga, Président de la Sous-section RDPC Luxembourg ; et bien d’autres personnalités.

Mot de bienvenue

Mais bien avant ce vibrant « APPEL DE CHARLEROI » le Président Philémon Ngangue n’a ménagé aucun effort pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les participants non sans les remercier d’avoir accepté son invitation qui n’est autre que celle de participer à la première Conférence de Sous-section de l’année à Charleroi.

Samuel Ndame, Expert en Santé Publique, Spécialiste en épidémiologie et en Statistiques de Santé et de Démographie en Belgique Francophone a rehaussé le niveau de cette Conférence de Sous-section en présentant un brillant exposé sur le thème : « Comment actionner les leviers démographiques, socio-économiques et de Santé pour un Cameroun durable à l’horizon 2035 ? »

Le conférencier a mis en lumière le rôle de la femme dans une société qui veut se développer parce que le sexe-ratio dit qu’il y a plus de femmes que d’hommes au Cameroun. Selon lui, les femmes ont un rôle important à jouer et ce rôle est en mutation. L’emploi, le logement, l’environnement, la santé et l’énergie sont également des marqueurs importants à prendre en compte par les pouvoirs publics.

L’Expert Samuel Ndame a précisé que la hiérarchisation des besoins des populations s’impose mais un gap existe entre la question du besoin et l’offre. « Les gens sont tellement démunis au plan social qu’ils ne peuvent même pas formuler une simple demande. Le taux de pauvreté est de l’ordre de 37,5%. Le pourcentage d’accès à l’eau courante (Et non à l’eau potable) est de 42 % et l’espérance de vie est de 62 ans au Cameroun. Il faut peut-être changer de modèle pour espérer atteindre les objectifs en 2035 », a-t-il martelé.

Santé Physique

Selon l’expert, la protection maternelle et infantile souffre encore au Cameroun où des interruptions volontaires de grossesses s’opèrent dans la clandestinité. Il a en outre souligné que : « Il y a un vieillissement de la population à cause des accidents de la route. Il convient donc d’améliorer la qualité de nos routes. Si l’espérance de vie augmente, on aura une baisse de la mortalité. Les médicaments de la rue, la malnutrition, l’alcoolisme, la consommation des drogues et du whisky en sachets sont autant de fléaux qui empoisonnent la vie des populations camerounaises », L’Expert pense qu’on devrait donner la valeur à sa vie à travers une bonne hygiène de vie même si les bouleversements des croyances désorganisent les boussoles culturelles. Du coup l’absence de socle culturel amène le groupe humain à se désorganiser.

Après la séance de questions-réponses entre le Conférencier et l’assistance, le modérateur et non moins Président de la Sous-section RDPC de Charleroi a invité les participants à un buffet haut de gamme. La coupure du gigantesque gâteau à l’occasion du 38e anniversaire du RDPC a clôturé cet événement riche en couleurs.