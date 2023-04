Déclaration du MPDR, relative au rappel en consultation par le Tchad de son ambassadeur au Cameroun :: CAMEROON

Par un communiqué de la présidence datée du 20 Avril 2023 et lu à la télévision nationale du Tchad, à l’attention de l’opinion nationale et internationale, ce pays a rappelé en consultation son ambassadeur au Cameroun.

Le rappel en consultation d’un ambassadeur, bien que ce soit une pratique courante dans les rapports entre les Etats, révèle des dysfonctionnements d’intensités relatives selon le ton, le sujet traité, les circonstances et les attentes exprimées directement ou indirectement.

Intervenant quelques jours seulement après le récent sommet de la CEMAC regroupant les pays de la sous-région qui s’est tenu à Yaoundé et qui a connu une participation effective de tous les chefs d’Etat, cet incident malheureux qui met en exergue une accusation très grave de la république du Tchad à l’endroit de la république du Cameroun, est de nature à susciter de réelles inquiétudes.

Par ailleurs, le litige au centre du désagrément, implique une entité économique dans le business pétrolier, dont la réputation, la crédibilité et les actionnaires sont traités négativement comme relevant, selon la presse, d’une sorte de mafia inacceptable et dangereuse. Le Tchad accuse donc ouvertement notre pays de trahison.

Le MPDR exhorte le gouvernement camerounais à communiquer au plus vite sur cette sombre affaire, et surtout à livrer des précisions utiles pour calmer l’opinion. Toute attente serait lourdement préjudiciable pour l’image du pays, et laisserait se répandre des rumeurs insidieuses.

Le MPDR exhorte les gouvernements des deux pays à privilégier les voies du dialogue, de la médiation et des bons offices dans et hors du cadre politique et diplomatique de la CEMAC.

Le MPDR appelle nos compatriotes à garder une certaine sérénité, et par ailleurs à faire preuve de responsabilité pour ne rien faire qui puisse donner lieu à des fausses interprétations, dont la conséquence pourrait être des désagréments de part et d’autres sur des nationaux des deux côtés des frontières./.



Yaoundé, le 22 Avril 2023



Le Président, Médiateur universel

SHANDA TONME