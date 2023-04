CÔTE D'IVOIRE :: VIVI MAKADO CHANTE POUR SA « BELLE REGION » :: COTE D'IVOIRE

L’artiste ivoirienne vient de mettre sur le marché discographique un nouveau single thématique, qui promeut le paysage touristique de son pays en général et de sa région en particulier.

Après la sortie du single « Ma belle région », Vivi Makadi renoue avec la scène. La reine qui tient les rênes du Tématé jazz (la fusion entre le jazz moderne et les rythmes patrimoniaux de la Côte-d’Ivoire) sera en concert le 28 mai prochain au village Kiyi, sis au rond-point riviera 2 à 18 à Abidjan. Le concert est porté sur le thème « Racine culturelle actes 2 ». A cette occasion, elle chantera, mais aussi, montrera qu’elle est une virtuose des percussions, notamment du Djembe.

Le single de Vivi Makado, intitulé « ma belle région » est sorti. Un chef-d’œuvre qui illustre parfaitement le sérieux qui caractérise l’artiste. Tout y est soigné : voix, message, progressions harmoniques, arrangements. La chanson est disponible sur toutes les plateformes de téléchargements (Apple_Music, Amazon, Spotify. Ses nombreux fans ne se lassent pas de regarder le vidéogramme sur le réseau social, Youtube. D’une qualité d’images irréprochables, Vivi Makado a mis la barre très haute.

Par sa voix qui rappelle celle de Dobet Gnahoré, Vivi Mikado chante utile. Elle dit être partie d'un constat « que nos sites touristiques ne sont pas valorisés à la mesure de ce que la nature nous légués comme merveilles ». Pour la chanteuse, le choix de carrière repose sur de chansons à thème, et surtout est adossé sur sa participation aussi bien de son pays que de la région dont elle est originaire. « J'ai produit le single pour attirer l'attention de tous ; surtout pour amener des touristes visiter nos sites et susciter la création des emplois stables à mes frère et sœurs », explique-t-elle.

Vivi Makado (Makado Ibalé Viviane de son vrai nom) est née dans le village Gbatta, dans le Zouan Hounien, région du Tonkpi à l'Ouest de la Côte-d’Ivoire. Elle n’est pas de génération spontanée des musiciennes. Sa passion pour la musique se construit à partir des pas de ses parents, eux-mêmes chanteurs. « C'est l'une des voix féminines les plus sûres de la jeune génération des chanteuses de la musique moderne ivoirienne », pense un critique d’art dans son pressbook.

De fil en aiguille, Vivi Makado enchaine des collaborations musicales avec de grandes figures de la musique ivoirienne et un passage dans l'orchestre de la RTI (Radio Télévision Ivoirienne). Pas que ; Vivi Makado se met à l’école de la musique de rue à travers les piano-bars à Abidjan.

En 2012 elle intègre l'orchestre Bella Mondo, une formation musicale composée à 100% de femmes. La diva a fait ses pas dans le monde professionnel en participant à plusieurs des festivals en Hollande, Belgique, France, ainsi qu'au Sénégal, Burkina, Mali, Gabon et au Bénin, au Cameroun entre autres.