CAMEROUN :: Le pays paré contre l'importation du virus Marburg grâce à l'appui de l'Usaid :: CAMEROON

Une cérémonie de remise des kits contre la fièvre hémorragique virale Marburg a eu lieu le jeudi 20 avril 2023, à Yaoundé, au Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique ( CCOUSP). Le don offert par USAID, rentre dans le cadre de l'appui bilatéral et multilatéral au Cameroun, ainsi que de la préparation à une éventuelle importation de la Maladie à Virus Marburg. Le Cameroun étant en danger, depuis février que cette épidémie de la famille de la fièvre virale Ebola, sévit en Guinée - Équatoriale voisine, avec des morts à la clé.

La cérémonie, brève et sobre, s'est déroulée en présence du représentant de l'OMS Cameroun, Phanuel HABIMANA , du représentant pays de l'USAID, Philippe ACCILIEN, du directeur de la Lutte contre les Maladies, les Épidémies et les Pandémies au ministère de la Santé publique, Georges ETOUNDI MBALLA, ainsi que des responsables du Système des Nations Unies au Cameroun. "Les matériels remis ce jour ont été acquis grâce au financement de l'Agence américaine de Coopération Internationale pour le Développement. United States Agency for International Development (USAID en sigle)", a précisé le représentant de l'OMS au Cameroun. Et de poursuivre que " dans le cadre de la collaboration USAID- OMS pour l'appui au ministère de la Santé du Cameroun à la préparation d'une éventuelle importation de la maladie a virus Marburg, l'OMS a reçu une première allocation de près de 180. 000 USD pour soutenir le ministère de la Santé dans la mise en œuvre des activités prioritaires de préparation".

Voici la liste des matériels médicaux sanitaires remis par USAID au ministère de la Santé publique, dans l'éventualité d'une importation de la Maladie à Virus Marburg :

400 Gants stériles;

800 Masques respirateurs;

500 Blouses jetables ;

480 Paires de gants de soins ;

1000 Tabliers jetables ;

500 Viscères ;

58 Sprays désinfectants ;

100 Boîtes de sécurité ;

250 Casques ;

500 Capuches ;

1000 Masques chirurgicaux ;

50 Combinaisons de protection ;

100 Lunettes de protection ;

05 Sacs mortuaires .

" Ces matériels et équipements permettront essentiellement d'atteindre un double objectif spécifique ( 1) réduire le taux d'infection et couper la chaîne de transmission de la Maladie en milieu hospitalier et dans la communauté tout en protégeant le personnel de santé et la population ; ( 2) contribuer à l'amélioration de la prise en charge des cas dans les unités de prise en charge spécialisée", a précisé Phanuel HABIMANA le représentant de l'OMS au Cameroun.