CAMEROUN :: Chefferie de Famla II: Le gouverneur de l'Ouest arrête le hold-up électoral du sous-préfet de Djebem :: CAMEROON

Dans un communiqué qu'il signe quelques jours auparavant, MOMO SOFFACK Guy Bertrand, sous-préfet de Djebem dans le département du Koung- Khi, région de l'Ouest, annonce la tenue de l'élection du chef traditionnel de 3 ème degré de Famla II ( Moudjo ), pour le 23 février 2023, alors que le village jouit d'une paix christique, avec son chef, SA Majesté Anatole KENGNE, adulé et brillamment élu en 2016 , après la mort par suicide en 2010 ( quelle lâcheté et faiblesse pour un guide traditionnel et gardien des us et coutumes bamileké !), de Maurice en NJINOU.

Dans les us et coutumes bamileké, le fils d'un chef mort par suicide, ne lui succède pas. Cela est une grande malédiction pour le village. Un membre de lignée royale doit être désigné, mais pas un fils du chef mort par suicide. Aussi après une longue vacance à la tête de la chefferie traditionnelle de Famla II ( Moudjo), le sous-préfet de l'époque, Mathieu Clement NDONGO, organise légalement une élection. Anatole NJINOU de la lignée royale est élu par acclamation par les notabilités coutumières. L'homme jouit d'une réputation d'intègre sans bavure. Le village arrête son roi, exulte, chante et danse. Un autre sous-préfet succède à MOMO SOFFACK Guy Bertrand, et le village Famla II est toujours en paix. Aucune histoire, aucun problème à la chefferie traditionnelle.

Mais en novembre 2021, arrive MOMO SOFFACK Guy Bertrand, comme nouveau sous-préfet de Djebem. Ce dernier entre en concubinage incestueux avec certaines personnalités, dont un certain Bernard MOKAM MOJUYE, ancien fonctionnaire de l'ONU, pour destituer le nouveau chef, et faire passer en force un des fils du chef mort par suicide. Il s'agit en fait pour les commanditaires, de placer à la tête de la chefferie, une marionnette qui puisse leur faire brader les terres très convoitées du village aux grosses fortune.

Le sous-préfet tente plusieurs coups de force. Il écrit dans un premier temps de Famla II, " de libérer la chefferie qu'il occupe illégalement". Les populations sont en colère, et menacent de descendre dans les artères du village, pour informer le Président de la République, Paul Biya, de ce que MOMO SOFFACK Guy Bertrand le sous- préfet de Djebem, veut plonger leur village dans un chaos incontrôlable, va les dieux, les ancêtres, attirer force malédiction sur le village. Le sous-préfet atteint le pic de ses manœuvres incestueuses le 03 février 2023, lorsqu'il adresse une lettre, sur un ton très méprisant et condescendant à Majesté Anatole KENGNE, pour le sommer de " libérer la chefferie , parce que dit-il, il a prévu d'organiser des élections pour le 23 février 2023. Un hold-up électoral auquel le gouverneur de l'Ouest, AWA FONKA Augustine, a mis un stop, en lui demandant de surseoir à son initiative, de peur de troubler la paix sociale à Famla II. Très bien renseigné, le Gouverneur de l'Ouest a évité au village Famla II de sombrer dans le chaos, par les agissements équivoques et incestueux de MOMO SOFFACK Guy Bertrand, sous-préfet de Djebem.

Le village vit dans la paix et l'harmonie, et célèbre son Roi chaque jour, en disant : "Vive notre Roi integre et protecteur des intérêts de la communauté, au loin de nous, les loups!"