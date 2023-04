CAMEROUN :: Faut-il boycotter MTN et Orange ? :: CAMEROON

Une chose est certaine hein, Orange et MTN, les deux filiales de télécommunication les plus utilisées ici au Cameroun, se font beaucoup d’argent. Mais est-ce que c’est la seule raison qui peut amener les consommateurs à les boycotter ?

Faut-il boycotter leur enrichissement ?

Une chose est sûre hein, Orange et MTN brassent beaucoup de milliards ici au Cameroun ! Ils se font des bénéfices que vous n’imaginez même pas, et puisque ce sont des compagnies étrangères elles vont rapatrier tout cet argent vers leur pays d’origine…

Orange et MTN nous appliquent des tarifs qui sont très discutables, lorsqu’ils ne sont pas suicidaires, tout simplement. Le prix d’un giga de connexion internet est exorbitant, et généralement il a une durée très limitée. Les appels téléphoniques sont encore taxés chèrement et pourtant ils devraient être intégrés gratuitement dans un forfait de connexion. Les tarifs des transactions financières (OM et MoMo) sont rédhibitoires, je vous assure, et finalement il est même préférable de gérer son argent avec la banque. Sans parler de certains produits qu’ils nous vendent et qui sont systématiquement restreints, par exemple les modems que vous achetez chez un opérateur ne pourront pas être utilisables si vous y insérez la carte SIM d’un autre opérateur…

Faut-il boycotter leurs perturbations ?

Pour les perturbations alors, c’est grave ! Orange et MTN nous saturent de SMS à longueur de journées, sans pour autant avoir recueilli notre autorisation au préalable. C’est même quoi cette sorcellerie ?

Sur cent SMS que tu vas recevoir en un jour, il y en aura plus de la moitié qui proviendra de ces deux opérateurs. Ils t’envoient les SMS pour t’annoncer un concert qui ne t’intéresse pas, ou alors un forfait qui ne te préoccupe même pas. Ils te promettent que tu vas devenir milliardaire en souscrivant à une offre qui va te coûter 200 FCFA par jour, et après pour te désabonner il faudra encore débourser 250 FCFA de forfait téléphonique.

Et les heures alors ! Minuit oooh, 5h du matin oooh, midi oooh, ils s’en foutent ! On t’envoie des messages publicitaires à toute heure de la journée, alors que toi tu es en train d’attendre un dépôt d’argent urgent. D’ailleurs MTN a même fait mieux : ils ont des robots qui t’appellent normalement comme si c’était un véritable appel téléphonique, et quand tu décroches on te fait le listing de tous les nouveaux produits qui se trouvent actuellement dans leurs magasins.

Faut-il boycotter la qualité de leurs services ?

Je suis déjà désenchanté. Et pour tout vous dire, je ne suis pas le seul. Je suis presque désabusé devant la qualité de ce service que je trouve très onéreux, mais surtout très irrespectueux. Bref, le réseau téléphonique est médiocre !

Sous prétexte d’étendre leur réseau qui, curieusement, n’arrive jamais jusque dans nos villages, ces deux opérateurs nous envoient régulièrement des SMS pour s’excuser de certaines perturbations. Et les désagréments sont légion. La qualité des appels est entrecoupée durant les discussions importantes, et parfois même les transactions d’argent sont inopinément interrompues. On a fini par s’habituer à cette pauvreté de l’offre de télécommunication au Cameroun, et d’ailleurs les Camerounais se sont fait une raison comme ils l’ont fait avec les compagnies Eneo et Camwater. La connexion internet est hyper lente, elle est inadaptée à l’activité des entreprises qui utilisent de gros volumes de datas, et de surcroît elle est intermittente. Mais vous allez aller vous plaindre chez qui alors ?

Faut-il boycotter notre gouvernement ?

Oui, il faut le boycotter ! Car il n’assure pas convenablement son rôle de régulateur, et en plus il ne protège pas suffisamment les droits de sa population. Pire, notre gouvernement a prorogé le bail de ces compagnies léonines en leur accordant des licences emphytéotiques, qu’elles ont pratiquement acquises au prix de rien.

Par ailleurs, où sont passées nos associations de défense des droits des consommateurs, celles-là même qui prétendent défendre bec et ongles nos intérêts ? Hein ? Où sont-elles passées ? Sont-elles déjà rentrées dans le business de l’omerta, ou alors ne vivent-elles pas dans le même Cameroun que nous, pour constater que tous les Camerounais sont définitivement désabusés par ces abus ?

Et la Camtel dans tout ça ? Celle-là même qui distribue le réseau internet à ces deux opérateurs, qu’attend-elle pour se tailler une part de marché qui correspondrait mieux à sa position d’entreprise étatique ? Et l’ART, l’agence de régulation des télécommunications, pourquoi ne frappe-t-elle pas du poing sur la table ? Et le MINPOSTEL, pourquoi ne réagit-il pas avec la rigueur et la moralisation nécessaires, dans le but d’inciter toutes les entreprises de télécommunications à se conformer aux desiderata de notre population ? Hein ? Pourquoi a-t-on l’impression que les autorités et organisations qui sont pourtant censées protéger nos droits, ont plutôt préféré réaliser des deals qui sont très juteux avec nos tortionnaires ?

Mais est-ce qu’il faut boycotter MTN et Orange au Cameroun ?

Donc une chose est certaine hein, Orange et MTN se font beaucoup, beaucoup d’argent ici au Cameroun. Mais est-ce que c’est là l’unique raison qui peut amener mon ami Pierre La Paix Ndamè à les boycotter ?

Faut-il boycotter MTN et Orange ? Je réponds « Oui », si c’est vrai qu’il y a certaines personnes qui perdent de l’argent dans leur porte-monnaie électronique, et que malheureusement il n’y a aucun dispositif qui peut leur permettre d’être dédommagés.

Faut-il boycotter MTN et Orange ? Je réponds « Peut-être », car ces entreprises emploient tout de même des milliers de Camerounais de façon directe, et des dizaines de milliers de Camerounais de façon indirecte.

Faut-il définitivement bouter MTN et Orange hors de notre territoire, alors que ces sociétés organisent des centaines et des centaines d’activités citoyennes et de sponsoring ? Je réponds « Non » !

Parce que ce qui est effectivement reproché à ces deux mastodontes, c’est principalement leur arrogance. C’est leur indifférence devant les millions de réclamations de nos pauvres petits consommateurs, et c’est aussi leurs interminables publicités intempestives. Et si on veut même bien voir, leur connexion internet n’est pas si désastreuse que ça. Mais comme elle coûte encore trop cher, les Camerounais ont vite fait de s’imaginer qu’il fallait boycotter ces deux opérateurs ici au Cameroun…