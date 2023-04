Religion : l’islam et l’Afrique :: AFRICA

Des religions importées en Afrique, l’islam est celle qui aurait su se fondre dans les coutumes locales tout en s’imposant. En dehors des extrémistes qui utilisent cette religion pour instaurer la terreur, elle serait celle qui a su s’adapter aux réalités locales.

La communauté musulmane d’Afrique se joint à celle du monde entier pour achever le 21 avril 2023 le 4eme pilier de l’islam, le Saoum qui désigne la pratique du jeûne. Cela consiste, pour les musulmans, à s’abstenir de manger, de boire, de toute relation sexuelle, de fumer, de commettre des péchés depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil. Les musulmans africains s’adonnent à ces rites sans trop se poser des questions sur l’origine de cette religion, pourtant elle fait partie des religions importées, au même titre que le christianisme, qui sont venues bousculer les pratiques purement africaines. Le continent compte depuis les années 2020, environ 400 à 500 millions de fidèles musulmans, ce qui en fait la première religion d’Afrique à égalité avec le christianisme. Autour de 240 millions de fidèles se retrouvent en Afrique noire, et les musulmans constituent environ 35 % des 28 millions d’habitants du Cameroun.

Origine

Il est connu que l’islam est né dans la péninsule arabique à partir de l’an 610 fondé par le prophète Mohamed, et est arrivé dans le Maghreb berbère à la fin du VIIe siècle et surtout au début du VIIIe siècle. Les premiers noirs qui se sont convertis à cette religion appartiennent à la dynastie des Dya’ogo établis dans la vallée de l’actuel Sénégal, vers 850. L’islam accentua sa présence en Afrique de l’Ouest par les routes commerciales qui reliaient le Maghreb berbère fraîchement islamisé à l’Afrique occidentale, mais le recours à la violence pour répandre la religion est l’un des moyens utilisés par les Almoravides, et surtout par des monarques noirs récemment convertis, qui déclenchèrent des guerres au nom du « Djihad » contre les « non croyants ». La religion en effet, à sa naissance ne se doutait pas qu’elle rencontrerait de la résistance, et pour se prémunir, avait prévu dans ses textes des dispositions pour se défendre et soumettre également ceux qui allaient résister.

Quelques extraits : sourate 8 versets 59 et 60: « Que les mécréants ne pensent pas qu’ils Nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais Nous empêcher (de les rattraper à n’importe quel moment). » « Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d’effrayer l’ennemi d’Allah et le vôtre, et d’autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu’Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d’Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. » Sourate 9, verset 5 : « […] Tuez les incroyants où que vous les trouviez […] », Sourate 47, verset 4 : « Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre eux, mais c’est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d’Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions. » D’après les historiens comme Tabari, le fait de se surarmer avait pour but de dissuader l’ennemi de s’attaquer aux musulmans. Les ennemis qui sont évoqués à la sourate 59 sont toujours les habitants de la Mecque qui ont poussé les musulmans à fuir en Abyssinie et vers Médine. La violence sera ainsi durant des années l’un des moyens pour convertir à l’islam.

Islam africain

Pour ce qui est de cette religion en Afrique, l’auteur Mustapha Benchenane, dans le livre l’Islam africain publié dans Revue défense nationale numéro 793, parle de l’Islam et l’art des « accommodements », et fait référence à J.-C. Froelich qui disait : « Il existe un Islam méditerranéen ou Proche oriental, différent aussi de l’Islam maure, Islam repensé, repétri, négrifié, adapté aux caractères psychiques des races noires » Il relève que des africanistes ont noté de nombreux cas de symbiose animisme-islam. C’est le cas de L.-V. Thomas qui constate que chez les Dyolo, les « génies » musulmans se confrontent avec les fétiches. La hantise de la souillure rituelle présente le même aspect. Les interdits sexuels, en période de menstrues pour une femme enceinte, sont les mêmes. L’interdiction de consommation du porc, pour les musulmans, ne déconcerte pas le fétichisme qui ne peut se nourrir de son animal « totémique ». Animistes et musulmans attachent la même importance aux songes et à l’oniromancie. Il y a « contamination » des rites funéraires : certains villages suivent une coutume mi-fétichiste, mi-islamique. Les convertis conservent leurs superstitions comme, par exemple, l’échange de gris-gris bénéfiques.

Des musulmans Dyola participent aux fêtes animistes, vont dans les forêts sacrées, sacrifient aux fétiches. Le culte voué à des « marabouts » ressemble étroitement à une forme de panthéisme syncrétique… L’islam, par ailleurs, n’a pas cherché à combattre les structures sociale et économique de l’Afrique noire. Plusieurs exemples en attestent selon Benchenane : le principe de non-appropriation des terres. Celles-ci appartiennent à Dieu et au génie du lieu. Celui qui travaille la terre et la fait fructifier possède un droit d’usage. Les deux religions accordent une grande importance à la vie en communauté, à l’entraide pour le travail de la terre, la complémentarité des sexes, en particulier pour ce qui concerne le travail.

L’éducation collective n’entre pas en contradiction avec les approches éducatives de l’animisme et de l’Islam. On y retrouve également les questions si importantes de l’initiation et la différenciation des classes d’âge. Il est important d’après l’auteur, de souligner que la conversion à l’Islam n’a pas pour conséquence la rupture avec la coutume. Quant à la vie familiale, elle demeure stable : la polygamie est permise ; l’Islam recommande la libération des esclaves mais n’interdit pas explicitement cette pratique ancrée dans certaines parties de l’Afrique ; le sentiment de la fraternité – tous les musulmans sont « frères » – est bien accueilli. De même, les femmes africaines ont bien accueilli l’islamisation car, par rapport à leur condition de l’époque, elle fait progresser leur statut. Selon la coutume locale, la femme n’a aucun droit à l’héritage. L’Islam lui attribue une demi-part. Au-delà des méthodes violentes de conversion et l’existence de l’extrémisme qui a engendré Al Qaida, Boko Haram et autres, l’islam serait–elle la moins mauvaise des religions importées en Afrique, la question reste ouverte.