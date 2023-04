CAMEROUN :: 6ème session,comité de pilotage,projet d'appui à la gouvernance financière: Le MINFI fait le point :: CAMEROON

Le Hilton hôtel de Yaoundé a servi de cadre le jeudi 10 avril 2023 à la tenue de la sixième session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière présidée par le Ministre des Finances Louis Paul MOTAZE.

Ce projet cofinancé par le gouvernement camerounais et les fonds de l'Agence Française de Développement a pour objectif global de renforcer l’environnement institutionnel et organisationnel de la gestion des finances publiques à travers la mobilisation accrue des recettes fiscales et la promotion de l’efficacité de la dépenses publique.

En sa qualité de président dudit projet, le Ministre des Finances Louis Paul MOTAZE s'est dit satisfait des avancées enregistrées depuis la dernière session. Pour cette sixième session, le groupe de travail s'est penché sur l'état de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la cinquième session du comité de pilotage, la présentation et la validation du plan de travail annuel budgétisé 2023 et l'état de mise en œuvre de la réforme comptable et de l'optimisation de la trésorerie. En présence de toutes les parties prenantes à savoir l'Agence Française de Développement dirigée au Cameroun par Mme Virginie DAGO, Mme Sophie Boumsong du Ministère des Finances Coordonnatrice du PAGFI2, le bilan au terme des travaux, fait savoir que la quasi-totalité des indicateurs ont été atteints.

Spécifiquement l'indicateur à l'optimisation de la gestion de la trésorerie de l'État à travers la mise en place d'un compte unique du trésor dont l'architecture est déjà disponible qui sera effectif dès le mois de juillet 2023 et la mise en place de la comptabilité patrimoniale au sein des entités publiques, états, établissements publics et les collectivités territoriales décentralisées. Tous les indicateurs sont au vert depuis janvier 2022.

Le travail qui reste à faire réside sur la mise à niveau des autres entités qui ne se sont pas arrimées à cette réforme selon monsieur Nestor Achille BASAHAG, Directeur de la Comptabilité Publique.

Prévue pour le mois de septembre 2023, cette session sera consacrée à l'examen des besoins budgétaires pour le compte de l'exercice 2024.