UN RESPONSABLE DE REPORTER SANS FRONTIÈRES AU CAMEROUN POUR L'ASSASSINAT DE MARTINEZ ZOGO

Arnaud Froger, le responsable du Desk Enquête et Investigation de Reporter Sans Frontières (RSF) est au Cameroun depuis quelques jours pour poursuivre l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo.

Des informations que nous avons reçues des sources concordantes nous renseignent que Arnaud Froger, responsable du service Enquête et Investigation de Reporter Sans Frontières séjourne au Cameroun depuis quelques jours pour poursuivre les investigations dans le meurtre du journaliste Martinez Zogo. Ce dernier que j'ai contacté me confirme qu'effectivement il est au Cameroun pour la seconde fois pour poursuivre ses enquêtes. Il me renseigne qu'en tant que chef du desk Enquête et Investigation de RSF et dans le cadre de son travail, il est tenu par le principe du contradictoire. C'est donc à l'aune de ce principe qu'il est au pays de Puis Njawe où il a déjà entrepris des discussions avec certaines parties concernées par l'affaire Martinez Zogo.

Aussi, il dit que dans la même lancée, il a contacté Me Charles Tchougang, l'avocat de Amougou Belinga qui avait par le passé donné sa première version des faits il y a quelques semaines. Dans laquelle version il estimait qu’aucune procédure n’a été respectée depuis le début de l'affaire Martinez Zogo. Il a également dénoncé avec colère une “enquête unilatérale”, des “perquisitions sans mandat”, un “dossier vide” et une “manipulation inacceptable de l’opinion publique”. Cette version de l'ancien Bâtonnier figure dans ce lien

Arnaud Froger ajoute que Me Charles Tchougang et lui se sont donnés rendez-vous demain vendredi et qu'il lui a demandé à s’il était possible de rencontrer Amougou Belinga, mais cela semble compliqué. « J’ai passé cette demande auprès de l'avocat mais ça semble compliqué techniquement (il faut avoir un permis) dans les délais qui sont les miens. Je compte voir son avocat comme prévu demain et je vais voir comment on peut procéder », a-t-il souligné tout en étant étonné que le contenu de sa conversation avec Me Charles Tchougang se retrouve sur la toile. « Je m’étonne néanmoins que le contenu de notre conversation téléphonique de ce matin se retrouve quelques heures plus tard pleine de mensonges et visant clairement à nous discréditer sur les réseaux sociaux par un homme qui a mon numéro et qui n’a pas pris le soin de m’appeler », condamne l'ancien directeur Afrique de RSF qui a été remplacé à ce poste par Sadibou Marong. Quoi de plus normal pour un investigateur de faire le suivi avec les différentes parties impliquées dans une affaire. Le contraire étant une enquête à charge.

Le responsable du desk Enquête et Investigation de RSF indique par la suite qu'à l'inverse des affirmations en circulation sur les réseaux sociaux, le rendez-vous avec Belinga Cerlin, le commissaire du gouvernement ne s'est pas du tout déroulé comme il est décrit dans le texte en circulation.

Pour finir, il martèle qu'à ce jour, aucun élément concret qui remettrait en cause la version de RSF ne leur a été présenté. Par conséquent, Reporter Sans Frontières ne se dédit pas. "Nous continuons à travailler. Certains font du bruit. Nous, nous enquêtons sérieusement" , me rassure Arnaud Froger.

La question qu'on se pose dès lors est celle de savoir si le fait de prendre contact avec les parties concernées par l'affaire Martinez Zogo dont l'avocats de Amougou Belinga veut dire que RSF remet en cause leur précédent travail ?

À qui profite cette manipulation dans l'affaire Martinez Zogo sur les réseaux sociaux depuis un certain moment ?