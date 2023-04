CAMEROUN :: Les experts archivistiques de l'ESSTIC et de l'université Paris-Sorbonne reçus au Minfopra :: CAMEROON

La délégation des experts archivistiques conduite par le Directeur de l'ESSTIC accompagnée par des experts de l'université Paris Sorbonne a été au ministère de la fonction publique et de la Réforme administrative ce 20 avril 2023.

Ladite visite portait sur la simplification et la dématérialisation au Minfopra, sous le prisme de l'archivage et de conservation des données issues des transactions numériques du Cameroun.

Cette séance de travail a également été l'opportunité pour les experts de l'archivistique, de voir la disposition de la division des systèmes d'information, la sous-direction du fichier central et de la documentation et, enfin le ministre a personnellement conduit la visite de la maison des usagers.

Brillament présenté au cours de la séance de travail, le Chef de la Division des Systèmes d'Information au MINFOPRA, monsieur NTIFA Moïse a fait un exposé sur les avancées de simplification et de dématérialisation des procédures administratives, ces explications ont permis aux experts d'apprécier le niveau de professionnalisme déployé au MINFOPRA pour le bonheur des usagers.

En compagnie de ses collaborateurs le ministre Joseph LE a reçu en audience cette délégation conduite par le Pr Alice Nga Minkala épouse Mouko, Directeur de l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC) et Chef de cette délégation Mme Esther Olembe Directeur des Archives Nationales du Cameroun, les experts de l''Ecole Nationale de Chartes ( ENC ) de L'université de Paris Sorbonne en l'occurrence le Pr Emmanuelle Bermes et le Pr Edouard Vaseur pour ne citer que ceux-là.

Au terme des travaux, les participants ont salué le travail abattu. Pour le Minfopra, les propositions faites par les experts permettront d'ajuster le modèle archivistique de la fonction publique camerounaise à celle de la grande expérience développées en France depuis plus de 50 ans.