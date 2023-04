CANADA :: Rose Allen est à la recherche d’un camerounais qui est le père de ses triplés

Dans un récit que Rose Allen canadienne d'origine vient d'envoyer à la presse camerounaise, elle recherche celui avec qui le temps d’une rencontre lors d'une escale à l'aéroport d'Addis-Abeba en Ethiopie, a eu des triplés quelques mois plus tard.

Témoignage

« Je me nomme Rose Allen, je suis de nationalité canadienne mais résidente aux États-Unis, je suis désolée de vous déranger, j’ai constaté que vous êtes très suivi dans votre pays le Cameroun.

En effet je vous écris parce je voudrais passer par votre canal pour retrouver un homme avec qui j’ai eu une aventure il ya quelques années au cour d’un voyage. De cette aventure sont nés trois magnifiques enfants et depuis le jour où nous sommes séparés j’ai plus jamais eu de ses nouvelles.

En effet j’étais en congé au Rwanda et le jour où je devais rentrer, lui et moi nous nous sommes rencontrés à l’aéroport de Kigali lui il partait pour la France pour rendre visite à ses enfants et moi je rentrais aux USA. Nous avons pris le même vol de la compagnie éthiopian Airlines pour Addis-Abeba, pendant le vol on a beaucoup sympathisé et le courant est très vite passé entre nous.

Une fois à Addis-Abeba vu que son vol de devait partir à 1h pour la France, le miens à 3h pour Washington, il n’était que 14h, lui connaissant le fonctionnement de la compagnie, il avait déjà pris une chambre à Ethiopian Skylight Hotel pour attendre son heure de départ et il m’a fait la proposition qu’on y aille ensemble. Vu l’heure de départ de nos vols respectifs, j’ai accepté, les choses sont allés très vite, nous avons eu des rapports sexuels et au moment de se séparer j’ai pris son numéro mais il n’avait pas pris le mien.

Malheureusement pendant l’embarquement j’ai égaré mon téléphone alors j’ai jamais pu le contacter, quelques mois plus tard j’avais un retard et avec l’âge avancée car proche de la ménopause sans jamais connaître la maternité, j’ai choisi de garder la grossesse plus tard.

J’ai donné naissance aux triplés dont 2 garçons et une fille, les enfants ont deux ans et demi aujourd’hui et je voudrais qu’ils rencontrent leur père, son seul prénom que j’ai retenu était Alane puisque moi-même je me nomme Allen Rose et j’ai donné ce prénom à la fille. Il m’avait dit être originaire de la région bamileke et à l’époque il travaillait à Bukavu dans la province du sud kivu en République démocratique du Congo.

Alan si tu es encore en vie et en santé, je voudrais que tu prennes contact avec moi, je suis allée plusieurs fois à Ethiopian afin qu’ils me donnent tes coordonnées mais ils ont toujours refusé sous prétexte que ces données sont confidentiels. Alors aujourd’hui si j’ai décidé de passer par ce canal pour te retrouver c’est d’abord pour te remercier car grâce à toi je suis une maman comblée aujourd’hui et je voudrais que mes enfants puissent rencontrer leur papa que tu es, Alane t’a beaucoup ressemblé.

Alan si tu me lis ou si vous pouvez m’aider à le retrouver, merci de me laisser un message sur mon adresse mail rosealane@yahoo.com »