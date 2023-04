CAMEROUN :: INTÉRÊT GÉNÉRAL : Notion vague ou impératif catégorique de développement ? :: CAMEROON

Intérêt général. Voici qui pour un bon nombre de personnes, semble être un bien grand mot, dont la résonance renvoie autant à d’inintelligibles circonlocutions d’un vocabulaire politique soupçonné de masquer quelque vacuité, qu’à une entité transcendante dont la matérialité n’est avérée, ni l’utilité appréhendée. Ainsi, l’intérêt général relèverait soit du fantasme, soit de la justification pour d’éventuelles dérives autoritaires.

S’il est intellectuellement et moralement honnête de reconnaître que la notion d’intérêt général est difficilement saisissable aussi longtemps qu’elle ne présente rien de concret, sans oublier ce quelque chose de coercitif émanant de son côté impersonnel et impératif, il convient pourtant de préciser que ladite notion ne vient à l’existence que par la contribution individuelle.

Illustration de notre propos. Il a suffi que quelques illuminés se mettent délibérément en tête de se liguer, les armes à la main, contre notre organisation sociétale, pour que notre pays soit dépeint comme une zone rouge, perdant de fait sa réputation de pays de paix, et avec elle, de nombreuses opportunités de développement. Mais bien avant cette décote somme toute récente et heureusement passagère, la brillante prestation de nos Lions indomptables de football à la Coupe du monde de 1990 en Italie, participait à la consolidation de l’attractivité du Cameroun en tant que destination d’affaires.

Quoique de nature immatérielle, la bonne réputation n’en produit pas moins des biens matériels profitables à tous. Elle mérite donc d’être admise au titre d’intérêt général.

Nos actes et attitudes du quotidien sont susceptibles eux aussi, de compromettre ou conforter nos sujets d’intérêt général. Ces ordures négligemment et parfois ostensiblement jetées sur la route, dans les drains ou à côté des réceptacles prévus à cet effet, contribuent non seulement à la pollution visuelle et olfactive de l’environnement, mais également à la prolifération de toutes sortes de bestioles nuisibles. La conséquence de cet incivisme est la mise en péril de notre sécurité sanitaire.

A l’heure où il est partout question d’autonomies à réaliser ou à affermir, le patriotisme économique et social sont d’autres domaines d’activités dans lesquels la recherche de l’intérêt général devrait aller de soi, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à la contrainte.

Dans l’environnement actuel caractérisé par des éruptions de violences, une compétition de plus en plus acharnée, ainsi qu’un retour des visées impérialistes, les actes de prévarication, de corruption, le désœuvrement consenti, le communautarisme ostracisant et le renoncement à l’originalité culturelle, constituent des entraves à l’expression de notre plus grand sujet d’intérêt général ; il s’agit de notre cohésion nationale.

C’est elle qui nous vaut respect et considération dans le concert des nations, nous permet de prévenir les intrusions, de combattre victorieusement les agressions, et de sereinement poursuivre la quête du bien-être de chacun, par le développement de tous.