Présidence du Senat : Niat Njifenji, encore Niat Njifenji, toujours…

Marcel Niat Njifenji a été réélu président du Senat pour le compte de la 3e législature. A 89 ans sonnés, l’homme est là « flegmatique et indéboulonnable ». La presse y est revenue, rivalisant de titre et de formules.



Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics accompagne « Niat Njifenji rempile ». La session de plein droit de la Chambre Haute du Parlement a pris fin hier soir après huit jours de travaux. Bien avant la plénière de clôture, les sénateurs ont procédé à la mise en place du tout premier bureau de la 3 e législature avec à sa tête Marcel Niat Njifenji. L’ancien ministre Robert Nkili y fait son entrée au poste de vice-président de la Chambre.

Réalités Plus, un journal de Yaoundé la capitale et siège des institutions met en exergue le rôle fondamental joué par Paul Biya, président national du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir « Confiance jamais ébranlée du président Paul Biya » Et donne le cahier de charges. Le patriarche Marcel Niat Njifenji a été réélu pour animer le Senat Camerounais au cours des 12 prochains mois. Le président du RDPC lui a renouvelé sa confiance. Paul Biya a vu net, Marcel Niat a la maitrise du Senat qu’il dirige depuis 2013. Le Senat va continuer à valoriser les collectivités territoriales décentralisées en leur apportant beaucoup de souffle ; engagement du président Niat devant ses collègues.

Info Matin, un autre journal de Yaoundé revient sur son âge et la longévité. : « Président à vie ». En poste depuis sa mise en place en 2013, Marcel Niat Njifenji, seul candidat à sa succession, est plébiscité, de nouveau, ce mercredi, 19 avril, avec 97 voix contre 1. Agé officiellement de 89 ans, le ‘’ dauphin ‘’ constitutionnel de Paul Biya réoccupe son précieux fauteuil au cours d’une plénière présidée, à Yaoundé, par le Doyen d’âge, René Zé Nguélé.

Le quotidien Le Messager pense d’ailleurs que « Marcel Niat Njifenji veut mourir au perchoir ». Hier mercredi 19 avril à Yaoundé, les sénateurs ont reconduit l’octogénaire au poste de président du Sénat. Seul candidat en lice, il a engrangé 97 voix sur les 98 votants. Marcel Niat Njifenji a été nommé pour la 3e fois après 2013 et 2018. Il restait dès lors très peu de doute sur sa réélection au perchoir, le parti au pouvoir disposant d’une écrasante majorité de 70 sénateurs élus et de 24 autres nommés par le chef de l’État, président national du Rdpc. À 88 ans, ce sénateur Rdpc du département du Ndé, région de l’Ouest reste à ce jour le seul président qu’a connu cette institution parlementaire mise en place en 2013

Tout cela dans un environnement d’un Cameroun marqué par des Meurtres en série qui frisent « L’apocalypse… ». Il ne se passe plus une semaine sans que les médias, publics ou privés, ne fassent état de pertes en vie humaine. Le havre de paix est-il transformé en scènes de tragédie, où l’homicide est devenu la trame préférée des scénaristes, auteurs et acteurs ? S’interroge Le Point

Mais qussi des « Inquiétudes et incertitudes » sur l’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo. ‘’ On peut craindre qu’on n’ait pas toute la vérité ‘’, estime Me Claude Assira à un confrère français. Et relayé par La Nouvelle Expression