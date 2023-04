CAMEROUN :: Propos tribaliste sur Vision 4 : Voici la plainte du Pr Shanda Tomne contre le Pr Claude Abe :: CAMEROON

Invité à l'émission intitulée "Club d’élites" sur Vision 4, du dimanche 16 avril 2023, le Pr Claude Abé en donnant son point de vue sur l’affaire de l’expropriation des terres de Dikolo à Douala, en a profité pour suggérer à l’Etat camerounais de faire une reforme foncière pour que chaque camerounais retourne chez lui.

Une sortie qui a crééé la polémique au sein de l'opinion public. Ces sorties médiatiques controversées du Pr Claude Abé sont devenues récurrentes. Le Pr Shanda Tonme, médiateur universel a saisi le délégué général de la sureté nationale,le 19 avril 2023 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, pour que Claude Abé réponde de ses sorties médiatiques devant la justice Camerounaise.

Ci-dessous l'intégralité de la plainte du Pr Shanda Tonme

"Plainte Contre Monsieur Claude Abe, enseignant à l’université catholique d’Afrique centrale pour propos constitutifs de la mise en danger de la sécurité des personnes et des biens. Atteinte à l’unité et à l’intégration nationales. Incitation à la guerre civile à la destruction des fondements de l’Etat et de la République. ATTENTAT CONTRE LA CONSTITUTION

Monsieur le Délégué général

En patriote engagé et profondément attaché aux valeurs républicaines si chers au Chef de l’Etat, président de la république, chef suprême des armées, chef de la diplomatie et président du conseil supérieur de la magistrature, je considère comme un pressant devoir, de renseigner votre intelligence sur la conduite en totale opposition avec les exigences morale et éthiques d’une société apaisée, solidaire et pacifique, de Monsieur Claude Abé, enseignant à l’université catholique d’Afrique centrale.

En effet intervenant le dimanche 16 Avril 2023 comme paneliste de l’émission dominicale « Club d’élites » de la chaîne de télévision VISION 4, l’enseignant a cru indexer brutalement une communauté qu’il a couvert de mille travers, avant de prôner une violation flagrante de la constitution en usant d’un discours sectaire, fractionniste, divisionniste, terroriste et sécessionniste. La bande enregistrée peut être obtenue sur votre demande auprès des responsables de ce média.

Aussi, j’ai l’honneur de porter plainte contre sieur Claude Abé pour l’ensemble des motif répertoriés en timbre, avec la certitude que nul ne saurait se livrer à une entreprise séditieuse aussi flagrante et aussi ouverte, sans être logiquement invité par vos services, pour des enquêtes de la circonstance. Ne rien faire, serait assimilé à un quitus donné à tous ceux qui comme lui, attisent volontairement des flammes de la destruction à terme de notre pays. L’intéressé n'a d’ailleurs pas hésité à enfoncer le clou, en maintenant ses propos, dans un acte de défiance que vous ne sauriez tolérer. Il doit être traqué et puni au même titre que les ambazoniens et leurs soutiens qui tiennent exactement le même discours. Ceux qui à Yaoundé développent des slogans du genre rentrez chez vous, doivent subir le même sort que ceux qui à Bamenda, tirent dans le dos de nos braves soldats en portant les mêmes slogans. L’Etat ne saurait fonctionner sur deux poids deux mesures. Claude Abe doit rendre compte.

Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Délégué général, à l’assurance de ma haute considération, me tenant disponible par ailleurs, à répondre promptement à toute convocation pour contribuer à la réussite de vos investigations./."