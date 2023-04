UNE ENTREPRISE CHINOISE EXPULSEE PAR LE CAMEROUN ET LE CONGO :: CAMEROON

UNE ENTREPRISE CHINOISE EXPULSEE PAR LE CAMEROUN ET LE CONGO SUR LE PROJET DE BARRAGE DE CHOLLET

Noyées dans la corruption, les entreprises chinoise avaient pris goût du système de gestion des projets mis sur pieds par les fonctionnaires, ils deviennent de plus en plus hostiles au modèle BOT . Sélectionné il y a quelques années pour développer le projet hydroélectrique de Chollet, projet piloté conjointement par le Cameroun et le Congo, le chinois China Gezhouba qui était d’accord avec le model BOT (Financer, construire et exploiter durant une période) avait finalement renoncé et exigeait le model classique des fonctionnaires camerounais , a savoir EPC (Engineering, Procurement and Construction).

Ce financement en mode EPC (Engineering, Procurement and Construction) est désormais proscrit sur les gros projets au Cameroun par le SGPR et MINEPAT dans la SND30. En collusion avec les fonctionnaires, les entreprises chinoises ont brillé par leurs médiocrité au Cameroun : Plus de 340 milliards sur 60 kilomètres en 10 ans, autoroute Yaounde –Nsimalen 10.8 km en 10 ans toujours les chinois, Barrage de Mekin, 15 mégawats, déjà plus de 100 milliards de dépenses, etc…Ce modèle BOT exclu les fonctionnaires camerounais dans la gestion des projets.

Pourtant, l’expérience sur Nachtigal du mode PPP ou BOT permet de réaliser des merveilles. Le Cameroun et EDF produiront cette année les premiers mégas du projet Nachtigal dont les travaux ont démarré en 2019, 420 MW sont attendus. EDF va remplacer le chinois China Gezhouba sur le projet de Chollet, près de 600 MW attendus à la frontière Cameroun-Congo sur le Dja .La France développement Chollet en mode BOT.