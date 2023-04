CAMEROUN :: POURQUOI ANDRE SIAKA ET EMMANUEL WAFO VEULENT DETRUIRE LA DERNIERE ANNEE DE CELESTIN TAWAMBA AU GI :: CAMEROON

POURQUOI ANDRE SIAKA ET EMMANUEL WAFO VEULENT DETRUIRE LA DERNIERE ANNEE DE CELESTIN TAWAMBA AU GICAM



Un GICAM fort, autonome, unis, et partenaire stratégique du gouvernement camerounais dans sa politique d’émergence, ce que fait Tawamba Célestin depuis son arrivée a la tête de cette institution est simplement du jamais vu. La fusion GICAM - ECAM et la main tendue de Tawamba pour un GICAM fort a été saluée par tous les adhérents .Tous sauf un membre, le filleul de l’ex président André Siaka qui avait transformé le patronat en antichambre pour défendre les intérêts des entreprises françaises.

Il rêve d’un retour au Gicam sous le couvert de son sou fifre Emmanuel Waffo, les seuls qui en coulisse manœuvrent pour emporter le patronat. Siaka est à son habitude, lui qui a préféré voir sauter plus de 300 membres au profil d’Ecam en 2008 justement parce qu’il souhaitait imposer son frère bandjounais avec qui ils étaient associés à Ecobank.

L’élection c’est dans un an, en décembre, Emmanuel Wafo est déjà en campagne, violant les statuts de l’organisation .La campagne c’est trois mois avant les élections, André Siaka et Emmanuel WAFO veulent détruire la dernière année du mandat en cours de Tawamba au Gicam.

Quel peut être la vraie raison des ambitions effrénée du retour de Siaka au Gicam à l’ère de l’import substitution est plus que jamais mis en avant par l’institution et le Cameroun ?



« Unis, plus forts, plus influents, nous pourrons ensemble avancer plus vite dans le développement du Cameroun. » PROTAIS AYANGMA