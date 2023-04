CAMEROUN :: UN GICAM PLUS PUISSANT : « UNIS, PLUS FORTS, PLUS INFLUENTS, NOUS POURRONS ENSEMBLE AVANCER PLUS VIT :: CAMEROON

Dans les chapitres 3 et 5 du document de Stratégie nationale de développement 2020-2030, un acteur économique est capital pour l’atteinte des objectifs, il s’agit de l’implication entière du GICAM. Partenaire stratégique du gouvernement dans sa politique d’import substitution et de l’émergence du secteur agricole, le GICAM a aussi ses propres ambitions, tant sur le plan national que sous régional et régional, depuis l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Un patronat, fort, unis, puissant, célestin Tawamba a tendu la main à tous ses partenaires, y compris des personnalités non membres comme célestin Monga , ex directeur général de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), basée à Vienne (Autriche) , etc…« l’exigence de rassemblement nous imposera de ne ménager aucun effort pour réunir et fédérer tous les patrons au sein de la maison commune qu’est le GICAM… d’ores et déjà, nous tendons officiellement la main à ceux qui, pour une raison ou une autre, ont tourné le dos à notre groupement. »Explique Celestin Tawamba.

Le 05 avril donc le patron des patrons a réalisé son rêve de 2017, fédérer le GICAM et l’ECAM pour la renaissance d’un nouveau patronnât car comme dira Protais Ayangma dans son discours,

« …Nous ambitionnons aussi au travers de cette nouvelle centrale patronale unifiée, de transformer structurellement et efficacement le dialogue public prive. Les pouvoirs publics auront un interlocuteur unique, avec des sensibilités plurielles certes, mais un interlocuteur unique plus représentatif de l'écosystème économique, donc plus à même de partager les options économiques du gouvernement à la majorité des acteurs du secteur privé. »

Quel adhérant de cette organisation pourrait être contre de telles initiatives ? Aucun, contrairement la publication de Midi Libre qui cite un membre anonyme. Tout le monde au Gicam sait de qui il s’agit, André Siaka et son sou fifre Emmanuel Waffo.

Industriel dans l’agro-industrie et le secteur pharmaceutique, le milliardaire Tawamba célestin, malgré tous ses efforts, fait face à une résistance interne, celle de l’ancien président André Siaka à l’origine de l’implosion du patronat en 2008.apres la tentative ratée d’imposer son poulain (Emmanuel Waffo selon certains medias) au sénat, il serait en train de manœuvrer pour discréditer l’initiative de célestin afin de s’assurer un retour au sein du patronat. Après avoir passé 15 ans à la tête du GICAM, André Siaka avait selon des observateurs, fait de l’institution l’antichambre de défense des intérêts des multinationales françaises par les Bandjoun .En 2008 il avait imposé après son départ Andre Fotso de son village ,son associé dans Ecobank .

