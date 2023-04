CAMEROUN :: NTUI-MANKI, QUAND LES ANCETRES VEULENT TE VENDRE. :: CAMEROON

Ntui Manki fait partie du projet de construction Yaounde-Ngaoundere en passant par Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngatt .Ce projet démarré en 2019 a été reparti en plusieurs lots. Alors que certains lots ont déjà été réceptionné, il se passe quelque chose sur le lot 2 , Ntui-Mankim : Ntui-Ndjolé (60 km) et Ndjolè-Mankim (36,7 km) .

Ce tronçon long de 96,7 kilomètres et finance par la BAD et la BDEAC est facture à 59,42 milliards de FCFA.

En 2019, Nganou Djoumessi a confié le projet à une entreprise Portugaise, Elovolution Sa. Deux ans après le démarrage des travaux, cette entreprise était à 3% de taux d’avancement. Pendant un an, Elovolution disait attendre les engins au port, elle utilisait ceux du Matgenie. Plusieurs sources ont affirmé que cette entreprise était un prête-nom.

Apres le départ d’Elovolution qui abandonne le chantier après avoir consomme 10 milliards de FCFA sur les 59 milliards, c’est une autre entreprise chinoise China Railway 20 Bureau Group Corporation qui n’a rien à voir avec le géant chinois China Railway Corp .Après un délai de consommation de 72,64% le taux d’exécution est de 13,58% .La visite du site ce mois d’Avril inquiète le maitre d’ouvrage.

China Railway 20 Bureau Group Corporation est selon nos sources un sous-traitant chinois basé au Cameroun, elle évolue sans engins et dit ne pas disposer d’une main d’œuvre qualifiée. Les chinois ont déjà perçu 11.8 milliards de FCFA.