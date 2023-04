CAMEROUN :: Mamy Nyanga ( Françoise Puene): " Je suis la sénatrice du peuple" :: CAMEROON

Samedi dernier, les sénateurs de la troisième legislature de la Chambre haute du parlement camerounais, ont reçu leurs attributs. Le palais des congrès de Yaoundé a servi de cadre à cet événement très couru par les habitants de la capitale politique du Cameroun. Et qu'on le veuille ou non, la sénatrice et femme d'affaires milliardaire, Françoise PUENE, plus facilement identifiable par le pseudonyme Mamy NYANGA ( expression locale pour désigner une dame à l'élégance chic et raffinée), était la plus grande attraction de cette nouvelle cuvée de sénateurs dont elle est l'expression du chic, du glamour, du social et de l'ouverture. Femme d'affaires très fortunée, mais ô combien au contact des couches défavorisées !

Mamy NYANGA c'est l'humanisme et l'humanitaire faits chair. C'est à juste titre, et avec un contenu notionnel indéniable, que cette sénatrice de la région de l'Ouest Cameroun, a sursurré devant la presse, au soir de son investiture, au peron de son très chic Hôtel Franco de Yaoundé : " Je suis la sénatrice du peuple " Une confession qui lui va comme ses costumes sur mesure, et qui lui donnent une allure masculine a priori. Loin d'être un slogan creux comme de ceux qui meublent souvent, pour la forme, les professions de foi des Hommes politiques, Mamy NYANGA est la sénatrice du peuple. À la somptueuse soirée de réception qu'elle a offerte en son hôtel ( Hôtel Franco), jet set, membres du gouvernement, Hommes d'église

et bas peuple se sont côtoyés : pas de discrimination: tous, avec équité, ont eu droit aux délices de table de la belle et élégante sénatrice. Des malvoyants, des orphelins de la Fondation Françoise PUENE. On dirait que depuis la création du sénat en 2013, c'est pour la première fois que les Camerounais se reconnaissent en une élue : Françoise PUENE ( Mamy NYANGA).

Groupes de danses, chorales, Associations, ont célébré " la sénatrice du peuple" . Indéfectible soutien de Paul Biya le Président de la République, et président du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( RDPC), Françoise PUENE est un esprit libre et iconoclaste, pas toujours au goût de certains conservateurs.

" Je suis très heureuse, surtout de voir que les évèques sont venus de partout, venus bénir cette écharpe, c’est une surprise, je ne les attendais pas , je ne m’attendais pas à voir autant de monde autour de ma modeste personne. Je suis la sénatrice du peuple ", dira émue, la sénatrice, après la prière levée par l'archevêque de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga, avant de dire toute sa reconnaissance au président national du RDPC ( Paul Biya), de l'avoir investie comme candidate aux élections sénatoriales du 12 mars dernier.

Il ne reste donc plus qu'à souhaiter bon vent à Françoise PUENE ( Mamy NYANGA), dans ses nouveaux attributs de sénatrice.



Correspondance : Huguette Manyim