Pr Souley Mane «Jeunez et rompez votre jeune à la vue du croissant,complétez jusqu'au 30"

Telle est la substance du communiqué du Pr Souley Mane, porte-parole de la commission du croissant lunaire au Cameroun parvenu à notre rédaction. Il donne les contours du jeune du Ramadan et la fête de fin de Ramadan tels que prescrits par le Saint Coran.

A l’attention de la communauté Musulmane du Cameroun et dans le but de fixer les uns et les autres, nous publions in extenso ce Communiqué.