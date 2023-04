Camtel et la FECAFOOT signent une convention de partenariat pour accompagner le football camerounais :: CAMEROON

La convention de partenariat que vient de signer la Camtel et la FECAFOOT à Yaoundé au Cameroun ce 17 avril 2023 ouvre un boulevard d'opportunités et de visibilité pour les deux structures. La Cameroon Telecommunications fait ses premiers pas dans le sponsoring du football camerounais, une belle image pour les amoureux du ballon rond. Ce que prône Camtel et la FECAFOOT, c'est de montrer qu'une entreprise 100% camerounaise peut aider le football à grandir, ne pas toujours dépendre des entreprises étrangères, ce qui donne de la joie au cœur des habitants du 237. Cette cérémonie regroupait les collaborateurs des deux entités preuve d'un travail d'équipe.

"Le partenariat entre la Camtel et la FECAFOOT a une durée d'un an assorti d'une option de deux années supplémentaires. Entre la Directrice Générale de CAMTEL, Achidi née Judith Yah Sunday et le Président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o Fils c'est une union entre mère et fils. Dans le cadre de ce partenariat, CAMTEL parrainera l'édition inaugurale du Corporate et championnat de football vétéran dénommé Blue Corpos Championship”. Intervenant lors de l'événement de signature du partenariat, le Directeur Général de CAMTEL, Achidi née Judith Yah Sunday a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de la signature de ce partenariat avec la FECAFOOT. Nous voulons soutenir le football comme nous l'avons fait régulièrement avec d'autres disciplines sportives. Véritable entreprise citoyenne, notre entreprise a l'intention de continuer à redonner à nos communautés et le sport est une belle opportunité pour nous." Pour sa part, le Président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o Fils a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir CAMTEL comme l'un de nos partenaires clés dans la promotion du football au Cameroun. Nous remercier CAMTEL de nous avoir fait confiance alors que nous préparons le lancement de la première édition du Championnat corporatif et vétéran. Nous attendons avec impatience un partenariat fructueux. Dans le cadre du partenariat, CAMTEL proposera un montant financier ainsi que des produits et services de communication électronique. L'opérateur historique de télécommunications sera également la principale marque tout au long du championnat de football corporatif et vétéran et fournira services à tous les acteurs et parties prenantes pour rendre l'expérience mémorable. CAMTEL fera une percée dans le football avec ce partenariat, après sa forte présence dans d'autres disciplines comme le cyclisme, le volley-ball et l'athlétisme."

Pour le moment, la convention de partenariat est déjà signé, le reste c'est de souhaiter un bel avenir pour les deux structures au profit des camerounais.