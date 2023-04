CAMEROUN :: Le préfet du Wouri Benjamin Mboutou et le maire de Douala 1er Lengue Malapa à couteaux tirés. :: CAMEROON

C’est le sujet qui tire la presse ce jour. Il y a aussi, de façon ramassé, la fusion Gicam-Ecam, le Senat, le NOSO , la couverture santé universelle.

Au sujet de la Décentralisation, Riposte écrit que « Le Préfet du Wouri bloque une action en Justice initiée par Jean Jacques Lengue Malapa ». Suite aux conflits territoriaux entre la municipalité de Douala 1er et certaines communes du Wouri, Jean Jacques Lengue Malapa, le Maire de Douala 1er, a manifesté son intention de saisir le juge administratif. Benjamin Mboutou, le Préfet du Wouri, s’est fermement opposé à cette démarche, préférant une commission ad hoc pour résoudre ce conflit.

Alors que le conseil s’apprêtait à voter en plénière, une délibération autorisant le Maire de Douala 1er, à saisir le juge administratif pour connaître des cas de conflits de compétences, entre cette municipalité et diverses entités décentralisées, Benjamin Mboutou, le Préfet du Département du Wouri, a fait irruption dans le débat, « en qualité de tutelle et d’appui-conseiller », a-t-il justifié. Pour l’administrateur civil : « je comprends votre démarche, ainsi que celle de votre conseil. Mais je pense qu’au lieu de saisir le juge administratif, vous ferez mieux de privilégier une concertation au sein d’une commission », s’est exprimé Benjamin Mboutou. ; Promettant par ailleurs qu’il s’opposera à cette délibération en cas de vote favorable du conseil municipal, sans omettre de prédire un échec de procédure auprès du juge administratif. « Le Tribunal administratif ne pourra donner suite à votre procédure car, c’est toujours l’État », a ajouté Benjamin Mboutou. En réaction, Jean Jacques Lengue Malapa sera formel : « nous allons de commission en commission, et cela crée d’énormes préjudices à notre Mairie. Monsieur le Préfet, nous souhaitons que ce dossier soit tranché une bonne fois pour toute », a réagi le magistrat municipal.

Le journal revient aussi sur la Fusion Gicam-Ecam : « Une faction du Gicam s’oppose, Célestin Tawamba résiste ». Des membres de ce groupement patronal, dénoncent depuis quelques jours, l’acte signé le 5 avril 2023, entre Célestin Tawamba et Protais Ayangma. Pourtant, l’actuel président du Gicam dit œuvrer pour un secteur privé dynamique et fort, face aux défis conjoncturels.

La 3 -ème Législature du mandat 2023-2028 est au menu de l’Action, l’organe d’expression du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC , parti au pouvoir à Yaoundé avec « Le Parti forme ses sénateurs ». Sous la présidence du secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété, les 70 sénateurs élus et les 24 nommés du groupe parlementaire du RDPC ont pris part à un séminaire d’imprégnation, hier 18 avril 2023 au Palais de Congrès de Yaoundé. C’était en présence du ministre délégué à la présidence de la République chargé des Relations avec les Assemblées, François Wakata Bolvine.

Sur le Plan présidentiel de reconstruction du NOSO , le « Bilan éloquent et satisfaisant pour Balungueli Confiance Ebune». Près de 215 projets ont été réalisés dans la mise en œuvre effective de ce plan prescrit au haut niveau par le président de la République et supervisé par le Premier ministre, dont le Directeur de cabinet Balungueli Confiance Ebune a présenté les avancées significatives et concrètes réalisés sur le terrain dans les secteurs aussi variés que l’éducation, la couverture sanitaire, les voies de communications, entre autres. Une position du journal Le Décret que ne partage pas le journal L’Essentiel du Cameroun qui pense que « Le plan présidentiel sollicite davantage de fonds ». C’est l’essentiel à retenir de la session du comité de pilotage du Plan présidentiel de Reconstruction et de Développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (Pprd-Nw/Sw) qui vient d’avoir lieu à Yaoundé.

Quant à la Couverture santé universelle, « Nous y sommes ! ». Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie, a récemment procédé au lancement officiel de la première phase de l’opérationnalisation de la Couverture Santé Universelle au Cameroun. Au cours de celle-ci, dans les centres agréés, il sera question de la prise en charge des femmes enceintes, des enfants de 0 à 5 ans, pour le paludisme, des personnes vivant avec le VIH/Sida, des malades de tuberculose, ou encore des patients sous dialyse. Une attitude de L’Essentiel du Cameroun qui s’illustre à l’Hôpital régional de Ngaoundéré par « 146 dialyses réalisées en 02 mois ».

Au moment où la phase I de la Couverture santé universelle est opérationnelle, le centre d’hémodialyse de l’hôpital régional de Ngaoundéré va jouer un rôle très important dans la prise en charge des malades d’insuffisance rénale dans la région de l’Adamaoua et même d’ailleurs. En l’espace de 02 mois seulement depuis sa mise en service, à en croire le Directeur dudit Centre, 18 patients ont déjà été reçus et 146 dialyses ont déjà été réalisées. Tel que le relate le Quotidien Echos Santé