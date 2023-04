CAMEROUN :: Dénonciation : Ce que les clubs amateurs reprochent à la FÉCAFOOT :: CAMEROON

L’Association des clubs de football amateurs du Cameroun s’est réunie mercredi dernier pour dénoncer plusieurs maux orchestrés par la FÉCAFOOT, qui freinent l’évolution du football camerounais.

C’est une litanie d’irrégularités que le bureau exécutif de l’ACFAC a relevé lors de ce conclave ; lesquelles entachent l’évolution du football camerounais. En tête de liste, la non-publication à ce jour, des statuts et des textes réglementaires de la Fédération camerounaise de football (FÉCAFOOT) adoptés le 27 aout 2022 et qui crée une insécurité juridique pour l’ensemble des membres de la FÉCAFOOT, excepté un groupe d’individus. Autre grief et non des moindres, la modification antistatutaire et illégale du mandat en cours du président de la FÉCAFOOT, de quatre ans à sept ans. Outre ces deux récriminations, l’association dénonce également l’opacité totale dans la gestion de la FÉCAFOOT dont les membres que sont les clubs, ignorent tout du budget adopté le 27 aout 2022, alors que par le passé, le montant du budget annuel de la FÉCAFOOT ainsi que les recettes et les dépenses prévisionnels étaient à la portée de tous les membres ; l’exclusion des compétitions, sans motif valable, de certains clubs, notamment Jeunesse stars de Yaoundé d’Akoué Domingo, et Etoile filante de Garoua d’Abdouraman Hamadou Babba.

Sans oublier la propension à recourir, en violation des statuts de la FÉCAFOOT, aux juridictions de droits communs pour des litiges d’ordre sportifs, et le manque de transparence et d’objectivité dans le choix des sélectionneurs et des joueurs des équipes nationales de toutes les catégories, et le fait que les clubs de football amateur du Cameroun n’aient pas reçu les retombées financières directes de la dernière Coupe du monde, contrairement aux éditions 2002, 2010 et 2014.

L’inertie du MINSEP

Face à cette kyrielle d’irrégularités qui minent le football camerounais, l’ACFAC s’inquiète du mutisme du ministère des Sports et de l’éducation physique, qui devaient réagir, conformément aux articles 87, 88 et 89 de la loi n°2018/014 du 11 juillet 2018 portant Organisation et promotion des activités sportives au Cameroun. « Nous constatons avec un peu de regret, l’inertie au niveau du MINSEP, qui face à toutes ces situations, ne durcit pas le ton pour remettre les choses en ordre. Ce qui signifie que qu’on est comme dans une jungle, où est engagé dans une activité, dont on n’a pas les règles », regrette Henri Balla Ongolo, président de l’ACFAC. En attendant la réaction du MINSEP, l’association va commencer par ragaillardir ses différents membres.« Il est question de refaire le tour au de l’étendue du territoire, reprendre contact avec les membres, et cette tournée va déboucher sur une assemblée générale », promet Henri Balla Ongolo.