Avec une donation constituée de 150 sacs de riz de 50 kg, de 10 sacs de farine de 50 kg, 10 cartons de 120 sachets de lait, 100 cartons de 12 kg de pâtes alimentaires, 10 sacs d'oignons de 100 kg, de 5 sacs de haricots rouges, de 30 cartons de 50 sachets de tomates, de dattes, d'huile de sucre, 120 packs de 6 bouteilles d'eau minérale, 120 packs de 12 bouteilles de jus, 50 sacs de sel de 25 kg, 30 cartons d'huile, 30 cartons de cubes et de pagnes.

La cérémonie a eu lieu ce 16 avril 2023 à la Place des fêtes de la Préfecture d'Édea en présence du Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, Promoteur de la dite fondation, du Préfet de la Sanaga maritime, du Président du Conseil régional du Littoral, du Maire de la ville d'Edea, de la Présidente exécutive de la fondation, des autorités traditionnelles et religieuses ainsi que des chefs de la communauté musulmane.

Cette donation est une manifestation du vivre ensemble promu par le Président de la République, S.E. Paul BIYA. Elle intervient à une période de recueillement au cours de laquelle les musulmans n'ont pas le droit de manger, de boire, de fumer ou encore d'avoir des relations sexuelles et ce, de l'aube au coucher du soleil. La fondation a voulu être solidaire avec eux et surtout, avec ceux qui sont dans le besoin.

La Fondation La Main tendue est une association caritative à but non lucratif visant à contribuer à l'essor de l'éducation en soutenant et en apportant son appui multiforme aux formations scolaires et universitaires et en favorisant le développement et la diffusion du savoir et de la connaissance; à améliorer la santé en facilitant l'accès aux soins de base pour les populations vulnérables ; à favoriser le développement de l'agriculture communautaire et de l'entreprenariat agricole; à promouvoir l'excellence dans le sport.