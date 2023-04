CAMEROUN :: Me Nkongho Felix Agbor Balla:Paul Biya doit remanier le gouvernement pour réaffirmer son leadership :: CAMEROON

L’avocat, homme politique et militant des droits de l’Homme donne également son avis sur le Ppdr, les dernières élections sénatoriales, les batailles de succesions, etc.

Le Plan présidentiel de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en marche. Sur le terrain, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour la reconstruction ?

Oui. Je suis pour la reconstruction. Les pro-gouvernement soutiennent, et ceux qui sont pour la guerre s’y opposent. Moi je dis qu’il faut tenir compte des ravages de cette guerre sur les populations. Il faut juste éviter de politiser ce processus, parce qu’on ne peut pas faire la politique sur tout. Si moi j’habite un quartier ou un village qui a été brûlé, où un hôpital a été incendié et que le gouvernement est en train de les reconstruire, je serai forcément content ! On ne va pas arrêter la guerre par un coup de bâton magique ; il faut continuer à travailler afin de gagner les coeurs. Entretemps, la vie aussi doit continuer. Les gens doivent repartir dans les champs, les enfants doivent retourner à l’école dans les conditions optimales de sécurité. Les gens doivent célébrer les mariages, etc. J’ai travaillé en Afghanistan. Même pendant la guerre, on reconstruisait. Je vois ce qui est fait au Nord-Ouest et au Sud-Ouest ; c’est appréciable. Mais, je suis contre cette façon de tout politiser en organisant des meetings pour dire merci au chef de l’Etat. Il ne faut pas donner l’impression de se moquer des gens. Estce qu’on a dit merci pour la guerre qui a cours depuis plusieurs années ? Beaucoup perçoivent ce spectacle comme de la provocation. Mais, objectivement, la reconstruction est une bonne chose. Mais, cette reconstruction ne doit pas seulement s’arrêter aux maisons ; ce plan doit prendre en compte les déplacés internes, pas seulement en fournissant de la nourriture. Il faut les aider à développer des activités génératrices de revenus. Mon souhait est aussi que la société civile, l’église, les hommes de médias, etc., soient impliquée dans ce processus. On ne peut pas travailler uniquement avec les gens du Rdpc qui, pour certains, ne sont déjà pas bien vus par les populations affectées.

Le président de l’Assemblée nationale vient d’être réélu pour la 31e année consécutive. Et après les sénatoriales, celui du Sénat qui n’est pas très en forme physiquement devrait également renouveler son bail au terme de la session de plein droit en cours. Les crises se sont empilées, mais on est dans le statu quo pour ce qui est du renouvellement du personnel politique…

On fait du business comme d’habitude ! On fait semblant,mais les choses ne changent pas au Cameroun et je ne pense pas qu’on changera de paradigme tant que Paul Biya est au pouvoir. M. Biya est dans la continuité, il ne faut pas s’attendre à une révolution suscitée par lui. Donc, Niat et Cavaye sont maintenus indéfiniment, pour montrer qu’il n’est pas le seul vieux aux affaires. Vous voyez d’ailleurs que même s’il est leur aîné, il est de loin plus en forme que ces deux-là. Ça démontre aussi qu’il ne s’agit pas uniquement d’une question d’âge, mais aussi d’une affaire d’hygiène de vie et de santé. Pour lui, c’est une bonne chose. Un paradoxe pour un pays où la moyenne d’âge est de 30, 35 ans, mais avec des dirigeants octogénaires et nonagénaires. Je ne suis pas contre les vieux, mais je crois qu’il faut un minimum d’équilibre.

En parlant du Sénat, le Rdpc occupe pour les cinq prochaines années plus de 96% des sièges. Est-ce un mauvais signal pour la démocratie ?

Notre démocratie avance effectivement à reculons. Le Rdpc a fait une razzia en remportant tous les 70 postes électifs. On sait comment ils font pour obtenir cette majorité obèse. Tout commence par les magouilles qui entourent les élections municipales et régionales. Pour l’intérêt du Cameroun, il faut faire quelque chose pour notre démocratie ; les gens du Rdpc doivent comprendre que le pays appartient à tout le monde et pas seulement à eux. J’entends un discours provocateur sur la fameuse majorité écrasante. Qui croient-ils tromper ? On sait comment ça se passe et ils doivent avoir le triomphe modeste. Un Parlement monocolore, ce n’est pas bien pour le Cameroun. On ne peut en même temps être en train de dire que le président bâtit un pays moderne et démocratique et se glorifier de telles pratiques anti-démocratiques. Il n’y a qu’en Chine, en Russie ou en Corée du Nord qu’on voit ce genre de chose. On dit qu’impossible n’est pas Camerounais, et on est en train de le voir.

Le casting du président pour les 30 nommés le 31 mars vous pose donc aussi problème ?

On s’attendait logiquement à ce qu’il rétablisse au moins les équilibres à ce niveau. Ces nominations nous donnent aussi une idée de ce à quoi pense le chef de l’Etat. N’oubliez pas qu’il y a aussi les batailles de succession qui se jouent en toile de fond. On peut estimer que 2025 est lointain, mais on sait que c’est le président du Sénat qui prend les commandes en cas d’incapacité ou du décès du chef de l’Etat, et pas seulement. Qui va être le premier et le deuxième vice-président ? On a vu au Nigeria comment Abacha a pris le pouvoir. C’est Ernest Shonekan en principe qui devait gérer l’intérim, mais, il s’est désisté et a passé le pouvoir au chef militaire Sani Abacha. Le même scénario s’est reproduit au Tchad récemment après le décès brutal du maréchal Idriss Déby Itno. Donc, au Cameroun on pourrait aussi partir d’un intérim qui échappe au président du Sénat pour tomber entre les mains du premier ou du deuxième vice-président. Le président aurait pu nommer au Sénat des membres de la société civile, de l’opposition, etc., qui jouissent d’une certaine crédibilité. Il faut faire des choses au-delà de la politique politicienne ; on peut faire des calculs pour le Cameroun. Ce n’est pas tout le temps qu’il faut ramener des amis anciens ministres, etc.

Ce que vous dites pour le Sénat vaut également pour le gouvernement que l’on attend depuis longtemps quand même…

Evidemment ! Mais les Camerounais sont fatigués d’attendre finalement depuis quatre ans. Il y a eu toutes les élections depuis 2018 ; il y a eu des scandales d’Etat, dont récemment le Covidgate ou encore la Cangate, il y a même eu des morts au gouvernement, mais rien n’a bougé. C’est pourtant le même président qui est le premier à dénoncer l’inertie. Là aussi, il faut que le gouvernement agisse dans le seul intérêt du Cameroun. Il y a des fils et filles de ce pays jusque dans les diasporas qui peuvent mieux faire les choses, qui peuvent travailler au retour à la normale sur un certain nombre de questions. Si le pays est bien, c’est bien pour tout le monde et pas seulement pour le Rdpc. S’il veut réaffirmer son leadership, c’est maintenant que le président doit remanier le gouvernement. Beaucoup trop de ministres de l’actuel gouvernement sont impliqués dans des scandales. Le Contrôle supérieur de l’Etat, la Chambre des comptes de la Cour suprême et la Conac ont fait un certain nombre de rapports, il faut en tenir compte. Sinon, pourquoi avoir créé ces institutions ?