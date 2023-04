FRANCE :: Diaspora : Nollywood Week, une vitrine pour les cinéastes nigérians et africains à Paris

C'est en 2013 que Serge Noukoué crée la Nollywood Week. L'objectif est de présenter au public les nouveautés du cinéma nigérian et africain sans oublier les diasporas africaines. Ainsi, du 11 au 14 mai 2023, 30 courts et longs métrages et films d'animations sont à découvrir au Cinéma L'Arlequin à Paris pour la 10ème édition.

Serge Noukoué, un passionné de culture

Né à Paris de parents béninois, il grandit entre la France, le Cameroun, le Sénégal et la République Centrafricaine. Après un échange scolaire à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), il suit un Master de Managament de projets culturels à l’Université Paris 12. Suite à ses études, Serge Noukoue enchaîne les expériences dans l’audiovisuel et la production auprès de la chaîne française Trace TV, du Festival de Sithengui (Afrique du Sud) et de CulturesFrance (actuel Institut Français). Attaché de mission audiovisuelle à Sao Paulo (Brésil) de 2009 à 2011, il est ensuite chargé de mission à Canal France International (CFI) de 2011 à 2012.

Aujourd’hui, Serge Noukoue est le co-fondateur d'un festival parisien autour du cinéma nigérian devenu incontournable : la Nollywood Week.

Nollywood, une industrie qui rivalise avec Bollywood et Hollywood

Avec près de 2500 longs-métrages par an, l’industrie cinématographique nigériane, appelée Nollywood, se classe en deuxième place sur l'échiquier mondial en termes de productions cinématographiques. Cette industrie créée de toutes pièces en Afrique rivalise avec Bollywood et Hollywood.

Un programme riche pour cette 10ème édition

Le programme est dense et la soirée d'ouverture du 11 mai présentera en avant-première mondiale le très attendu court métrage, Love Language, sur la dynamique d'un couple inter-éthnique. Ce film sera suivi d’Obara'M œuvre haute en couleurs à découvrir en présence de son célèbre réalisateur, Kayode Kasum, l'un des cinéastes nigérians les plus prolifiques avec actuellement 6 titres sur la plateforme de streaming populaire, Netflix. Du jeudi 11 au dimanche 14 mai, les festivaliers pourront participer aux différentes Masterclasses, tables-rondes, échanger avec les réalisateurs et acteurs, assister à des sessions de pitching et à des soirées Afrobeats tout en votant pour leur film préféré afin de déterminer le lauréat du Prix du public de cette année pour le meilleur long métrage de la sélection officielle.

Quelques nouveautés sont à noter pour ce 10ème anniversaire, notamment une projection pour enfants le dimanche matin et un Prix du Jury aussi bien pour les longs que pour les courts métrages.



À propos du festival du film Nollywood Week :

Nollywood Week est un festival de cinéma organisé par l'association Okada Media, basée en France et dirigée par Serge Noukoué et Nadira Shakur. Les deux cofondateurs font la promotion du cinéma africain à l'échelle mondiale depuis une décennie et ont lancé la première édition de Nollywood week à Paris en 2013. Le festival de cinéma Nollywood Week a lieu chaque année au printemps et a pour objectif de faire découvrir au public français le meilleur du talent cinématographique nigérian. C'est également un forum de discussion et de mise en réseau autour des principaux défis et opportunités du paysage cinématographique africain, avec des master classes, des questions-réponses et des opportunités de rencontrer des experts de la production et de la distribution.

KESHIA DUPROS

