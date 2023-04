CAMEROUN :: Du rififi au Gicam :: CAMEROON

Depuis l'annonce du projet de fusion des deux organisations patronales (Gicam et Ecam) jusqu'à la signature officielle de cette fusion, plusieurs patrons d'entreprises membres du Gicam expriment mécontentement vis à vis de ce procédé.

« Les membres du Gicam n'ont jamais été informés en amont de ce projet de fusion-création d'une nouvelle organisation patronale à la suite de la dissolution du Gicam et d'Ecam. Ce projet n'a pas été soumis à un véritable débat au sein du Groupement. Ce qui est un mépris grave à légard de lassemble des membres du Groupement ». Ces mots sont ceux d'un patron d'entreprise membre du Gicam qui a souhaité garder l'anonymat mais qui souhaite dénoncer le fusion récente entre les deux organisations patronales que sont Gicam et Ecam. Pour ce dernier et plusieurs autres compères que nous avons rencontré la semaine dernière , Le traité de fusion-création signé ces derniers jours par lactuel président du Gicam (Groupement inter-patronal du Cameroun), Célestin Tawamba, avec le président dEntreprises du Cameroun (Ecam), Protais Ayangma, et qui est annoncé comme devant permettre de créer une nouvelle organisation patronale dite « plus moderne », « plus forte », « plus audible » et « plus audible », ne serait rien d'autre qu'un stratagème savamment orchestré par l'actuel président de la principale organisation patronale du pays (son second mandat à la tête du Gicam expire en décembre 2023), pour confisquer le pouvoir et se maintenir de manière prolongée à la tête de la plus puissante organisation patronale du pays.

Ces derniers trouvent tordu et même irrespectueux le modus operandi utilisé par Célestin Tawamba pour dissoudre une organisation aussi forte que le Gicam. Dans sa volonté d'implémenter sa fusion, l'actuel président du Gicam n'aurait pas consulté l'assemblée générale histoire de soumettre ce projet aux débats et prendre en considération les avis des autres membres.

Mise à mort assurée du Gicam

A côté de ce grand patron, qui préfère (pour linstant) garder l'anonymat, plusieurs autres, qui ont été interrogés sur la récente signature du traité de fusion-création entre le Gicam et Ecam, un autre chef d'entreprise, membre Groupement depuis plus de 20 ans, s'interroge sur l'opportunité et l'objectivité de ce projet de fusion-création porté par Célestin Tawamba. « Une fusion-absorption est préférable à la fusion-création. Les deux organisations patronales n'ayant pas le même poids, comment comprendre qu'au lieu de pencher pour l'absorption d'Ecam par le Gicam, l'on priorise finalement plutôt une fusion-création ? Il y a donc certainement anguille sous roche », souligne-t-il.

Toujours a ce propos, il continue en disant : « La fusion-absorption est pourtant plus conforme à lobjectif que sétait fixé lactuel président du Gicam lors de son élection le 29 juin 2017. Il sétait, lon sen souvient, engagé à ne ménager aucun effort pour réunir tous les patrons au sein de la maison commune quest le Gicam. Visiblement, il ne compte plus tenir la promesse faite maux membres du Groupement ».

Dans le même ordre d'idées, plusieurs autres patrons d'entreprises membres du Gicam approchés ces derniers jours critiquent vivement le traité de fusion-création signé récemment par le président sortant du Gicam, Célestin Tawamba. Selon ces derniers, le PDG de la Holding Cadyst Consumer Group (HCCG), dont le mandat sachève en décembre prochain, cherche à saccrocher à la tête de la principale organisation patronale du pays. « Personne nest dupe. Le processus de fusion enclenché depuis le 06 février dernier vise tout simplement à servir les ambitions personnelles de lactuel président du Gicam. Puisqu'il a l'avantage d'ouvrir la porte à son maintien à la tête du patronat. Lui, dont le mandat expire dici décembre 2023. C'est tout simplement une tentative de hold-up », fait savoir un grand patron, membre du Groupement depuis trente ans.

Cette vive contestation des membres du Gicam intervient seulement plusieurs jours après la signature par l'actuel président du Gicam, Célestin Tawamba, et son homologue d'Ecam, Protais Ayangma, d'un traité de fusion-création (le 05 avril 2023) devant débouché sur la création dune nouvelle organisation patronale.

Une nouvelle entité dont leffectivité est annoncée pour le 1er janvier 2024, après une période transitoire de six mois, apprend-on. Daprès le traité de fusion-création, « seuls les membres du Gicam et dEcam pourront prendre part à lassemblée générale élective née de cette fusion ». Le même texte renseigne dailleurs que cette entité « sengage à insérer dans ses statuts, des dispositions permettant la représentation au sein du conseil dadministration des membres provenant d'Ecam et du Gicam ». Des statuts qui, apprend-on, semblent tailler sur mesure.

Pour rappel, le Gicam compte en sein plus de 1000 adhérents dont 27 associations professionnelles. Au 31 décembre 2021, il cumulait, à lui seul, un chiffre daffaires de 8434 milliards de FCFA, avec un taux de 74,9% pour les entreprises modernes. Avec ses 185 426 employés, les entreprises du Gicam représentaient cette année-là une masse salariale de 895 milliards de FCFA. En 2020, ces dernières se sont acquittées auprès de lÉtat, dun volume de taxes et impôts équivalent à 1525 milliards de FCFA, soit 73,8% des recettes fiscales de lÉtat, et 39,7% du budget national. Avec un tel poids dans léconomie nationale, labsorption dEcam par le Gicam naurait en principe souffert de rien. Puisque que cette dernière ne compte que près de 400 adhérents constitués essentiellement de PME et TPE.