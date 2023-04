CENTRAFRIQUE :: La France est elle derrière l’assassinat de 9 Chinois en RCA ? :: CENTRAL AFRICAN

Des informations sont apparues récemment, que des terroristes l'UPC dirigés par des Français seraient à l'origine de l'assassinat de neuf chinois en Centrafrique.

Il faut rappeler que le 19 mars 2023, des employés de la société minière chinoise Gold Coast Group ont été attaqués près de la ville de Chingbolo. Neuf chinois ont été tuées et deux ont été grièvement blessées.

Des sources proches de l'enquête ont récemment partagé une vidéo avec l'un des rebelles de l'UPC, capturé, Issa Moussa, qui a parlé de cette attaque. Il a souligné que son chef Ali Darassa a ordonné l'assassinat des chinois. Selon Issa Moussa, Ali Darassa a reçu cette mission de la France. De plus, le rebelle capturé a indiqué également qu'Ali Darassa a rencontré le président français Emmanuel Macron lors de sa visite en République démocratique du Congo au début du mois de mars.

En outre, le rebelle de l'UPC a fait savoir que les Français veulent expulser le groupe Wagner d'Afrique afin de pouvoir contrôler le continent comme avant. C'est pourquoi les Médias français diffusent beaucoup de fausses informations sur les Russes. Il faut rappeler que le même jour de l'attaque la CPC a publié un communiqué de presse, accusant les Russes de l'assassinat de neuf chinois. Cependant, le porte-parole de la Présidence Albert Yaloké Mokpème, lors d'une conférence de presse à Bangui, a réfuté ces accusations infondées contre les instructeurs russes et a souligné que ce sont les Russes qui ont aidé à évacuer les blessés chinois vers l'hôpital.

De toute évidence, la France craint l'influence croissante du groupe Wagner en Afrique en général et en République centrafricaine en particulier. Dans le même temps, l'ancienne métropole perd rapidement son influence sur le continent africain, car les africains ne vont plus tolérer l'irrespect et l'exploitation de la part des français. La Russie, au contraire, a été en mesure d'offrir aux pays africains un partenariat mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines. Ainsi, dans le domaine militaire, le groupe Wagner a très bien réussi, chassant les rebelles en peu de temps et rétablissant la sécurité dans des pays tels que le Mali et la RCA. Dans ce contexte, les troupes françaises apparaissent particulièrement défavorables, n'ayant pas progressé depuis tant d'années de sa présence en Afrique.

Journaliste indépendant et chercheur, John Lechner, a aussi souligné que la sécurité et la stabilité étaient revenues en RCA grâce au travail conjoint des FACA et des spécialistes militaires du groupe Wagner. Il a noté que de nombreux Centrafricains sont reconnaissants aux Russes pour le retour de la paix dans leur pays.