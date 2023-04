CAMEROUN :: Enseignement supérieur : l'université de Douala s'offre un complexe de près de 4 milliards de FCFA :: CAMEROON

L'infrastructure inaugurée ce vendredi 14 Avril est Constituée de 16 bâtiments de 8000 places, et offre le confort et les commodités nécessaires aux encadreurs et étudiants des filières professionnelles.

Exit l'ère du poulailler, bienvenue à celle du complexe de la professionnalisation.

C'est ce qu'on pourrait dire a l'issue de cette cérémonie grandiose d'inauguration de ce complexe académique que vient d'inaugurer le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Fame Ndongo. Devant un parterre de personnalités constitué de ministres et d'autorités administratives et traditionnelles de la ville de Douala, jacques Dame Ndongo mais aussi le professeur Magloire Ondoa , recteur de l'Université de Douala ont durant leurs allocutions respectives relevé le caractère innovant de cette infrastructure non sans évoquer les difficultés liées à l'implémentation de ce projet.

Construit en deux ans, le coût de construction de ce complexe est estimé à 3,974 milliards de FCFA répartis en 2,869 milliards de FCFA sous forme de convention financière avec la banque panafricaine UBA et 1,105 milliard de FCFA de l’université de Douala

Le complexe en lui-même est constitué de 16 bâtiments de 8000 places avec un générateur électrique et une bâche à eau.

A l’aune de la mise en place de l’université entrepreneuriale contenue dans la SND 30 qui recommande la professionnalisation, la numérisation des enseignements et l’employabilité des diplômes, le nouveau complexe, a indiqué le Minesup, s’inscrit en droite ligne de la nouvelle gouvernance universitaire.